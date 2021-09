Spotify no deja de actualizarse y aunque ha sacado Spotify Plus, una suscripción por 1 € al mes y Spotify Lite, ahora ha sacado las listas Fusión. Las listas Fusión de Spotify ya están disponibles en todo el mundo, pero tranquilo que si quieres saber qué son y cómo se usan las listas Fusión de Spotify, has llegado al sitio indicado.

¿Qué son las listas Fusión de Spotify?

Las listas Fusión de Spotify te permiten crear listas de reproducción con algún amigo en las que pueden incluir canciones que os gusten a los dos. Además, puedes compartir en múltiples redes sociales las listas de reproducción que hagas con tus amigos para que las personas conozcan vuestros gustos musicales.

No importa el tipo de suscripción que tengas, puedes crear listas Fusión con cualquiera de ellas. Aunque si tú o la persona con la que harás la lista Fusión tiene una suscripción a Spotify Prémium, os aparecerá quién ha agregado cada canción. Ahora, si ni tu amigo ni tú sois miembros de Spotify Prémium, os aparecerá la lista Fusión sin detalles.

¿Cómo crear una lista Fusión de Spotify?

Para poder crear una lista Fusión debes enviar un enlace de invitación a tu amigo y este enlace solo lo puedes crear a través de la app de Spotify. El enlace de invitación se lo puedes enviar a tu amigo a través de cualquier app de mensajería como WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, etc.

Si quieres hacer una lista Fusión en Spotify con un amigo debes hacer lo siguiente:

Ingresa en la app de Spotify. Selecciona la pestaña “Buscar”. Selecciona “Explorar todo”. Toca en “Especialmente para ti”. Toca en “Crear Fusión”. Selecciona “Invitación”.

Ahora tu amigo debe aceptar tu invitación a la Fusión para comenzar a crear la lista. Debes tener en cuenta que cada lista Fusión solo se puede hacer entre dos personas, sin embargo puedes hacer todas las Fusiones que quieras. Además, si seleccionas los 3 puntos que aparecen en la lista puedes ver la historia de los cambios que ha tenido la Fusión, salir de la Fusión o compartir la lista en las redes sociales.

Sin duda las listas Fusión de Spotify son interesantes y es muy probable que se vuelvan virales en las redes sociales, además te permiten compartir tus gustos con tus amigos. Si usas con frecuencia Spotify debes saber que también ha llegado Music+ Talk a Spotify España.