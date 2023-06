Apple apuesta a hacer menos exclusiva su gama de productos, y eso lo demuestra el hecho de que, poco a poco, vayan ofreciendo funciones que antes solo se veían en los dispositivos con iOS. Con la llegada de iOS 17 y sus novedades, no podía faltar entonces un lanzamiento especial, en donde, además, se ha confirmado la posibilidad de descargar fondos de pantalla exclusivos de iOS 17, así como el propio launcher compatible con dispositivos Android.

Puede que iOS 17 no sorprenda demasiado con sus novedades, pues muchas ya estaban vistas en Android. No obstante, eso no quita que a muchos les guste su interfaz, así como el estilo de Apple. En este artículo, podrás saber todo sobre el launcher de iOS 17 disponible para Android, lo que podrías obtener en tu móvil, así como el enlace directo para descargarlo fácilmente.

Descarga el launcher de iOS 17 para Android

Puedes vivir la experiencia de utilizar un iPhone en tu móvil Android al obtener su interfaz, con algunas de las funciones más populares. El launcher de iOS 17 para Android te pone sobre la mesa muchos aspectos de los iPhone sin que esto te reste las demás funciones otorgadas por Android. Es como tener lo mejor de dos mundos en un solo dispositivo.

Podrás visualizar la misma pantalla de inicio de los iPhone, incluyendo las funciones de desplazamiento indefinido, la personalización de las carpetas en tu móvil, al igual que la posibilidad de mostrar o de ocultar la barra de búsqueda. Todo bajo el estilo que caracteriza a iOS.

De la misma forma, tendrás otro añadido que a muchos les gusta de esta interfaz: la existencia de widgets para casi todo. Los más populares son el de batería, calendario, fotos y el widget para el reloj del móvil. Por si no fuera poco, de igual forma tendrás a disposición todos los fondos de pantalla que se incluyen en iOS 17, lo cual incluye más de 100 opciones únicas de Apple a elegir.

El launcher de iOS 17 para Android ya se puede descargar desde la Play Store. Es gratis, y por el momento, ya supera las diez mil descargas. ¿Te lo vas a perder?