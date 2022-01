En la Play Store existe múltiples aplicaciones que te resultarán útiles. Por ejemplo, en la tienda de aplicaciones de Google existen apps mejorar tu productividad o incluso apps que te ayudarán a cumplir tus objetivos este 2022. De cualquier forma, si lo que quieres es controlar tus gastos, sin duda Just Expenses es una de las mejores.

Just Expenses, una app genial que te ayuda a administrar tus gastos

Just Expenses es una aplicación ideal para que comiences a controlar todos tus gastos. Además, según sus desarrolladores en esta app todos tus datos financieros están seguros. Toma en cuenta que tus datos financieros son información delicada y no cualquier persona debe tener acceso a ellos, es por esto que Just Expenses se enfoca tanto en mantenerlos seguros.

También es importante que sepas que según los desarrolladores de esta app los datos que ingresas en ella nunca salen de tu dispositivo. En este sentido, Just Expenses resulta bastante interesante porque funciona sin conexión a Internet y esto también hace que tus datos carguen más rápido. Lo único que debes hacer para que esta app funcione es descargarla e ingresar la información de tus gastos en ella.

Just Expenses tiene un diseño bastante atractivo, además de una interfaz muy simple y fácil de usar. De hecho, Just Expenses es tan sencilla que no necesitas ser un experto para configurarla a tu gusto. Además, en esta app puedes configurar tus gastos por categorías como educación, comida, mascotas, deportes, tránsito público y más.

Otro aspecto positivo de Just Expenses es que es una app bastante liviana. Toma en cuenta que esta app solo pesa 4 MB. En este sentido, Just Expenses también resulta bastante interesante porque la puedes descargar así tengas poco espacio de almacenamiento en tu dispositivo.

Por otro lado, los desarrolladores de Just Expenses trabajan constantemente en mejorarla. De hecho, los desarrolladores cada vez le agregan más funciones interesantes y útiles a esta app.

Lo mejor de Just Expenses es que es gratuita, aunque tiene algunas funciones prémium. De cualquier forma, las funciones de pago de Just Expenses tienen un precio asequible de menos de 2 dólares.

Sin duda Just Expenses es una app bastante útil y sencilla para controlar tus gatos. Ahora, si esta app no te gusta, puedes lleva tu contabilidad personal con una de estas apps gratuitas.