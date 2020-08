¿Te pasa que al final de mes no tienes claro en qué has gastado tu dinero? Administrar tus finanzas puede resultar una actividad estresante si no cuentas con las herramientas adecuadas. Afortunadamente en la actualidad existen muchas aplicaciones que te ayudan con esta situación.

El problema es que hay muchas y resulta complicado elegir una. En este artículo nos dedicamos a encontrar por ti las 5 mejores aplicaciones gratuitas para llevar tu contabilidad personal.

Olvídate de el sufrimiento de llevar tu contabilidad de la forma tradicional, utiliza las mejores herramientas e identifica en qué has gastado el dinero, controla tus próximos pagos e incluso haz estos por medio de la app o conéctate con tu cuenta bancaria de forma segura.

Descubre cuál de estas aplicaciones se acomoda más a tus necesidades, cada una te ofrece diferentes características, pero todas te ayudan a disfrutar de una actividad financiera saludable llevando tu contabilidad personal de forma sencilla y práctica.

Con 1 Money llevas tu contabilidad personal en una interfaz con tus colores favoritos

Además de las funciones más comunes y básicas, 1 Money te ofrece la posibilidad de personalizar la interfaz. Así logras que la experiencia visual resulte más atractiva a la hora de llevar el seguimiento de tus finanzas.

Eso no es todo, también puedes agregar transacciones instantáneamente con un solo toque. Así es, solo es necesario que ingreses el importe y la aplicación se encarga de hacer los cálculos de forma automática para que sepas cuáles son tus gastos e ingresos mediante una tabla informativa que se actualiza con cada movimiento.

Además de todo lo anterior, la app te permite sincronizar tus datos en la nube y así podrás acceder a ellos desde cualquier lugar.

Establece un límite de gasto mensual con la aplicación Mi presupuesto

Así como lo lees, esta aplicación te permite introducir un límite en tu gasto mensual. De esta forma logras llevar el control de tus finanzas al saber cuánto gastas en el coche, tu salud, la salud de tu familia, y la educación de tus hijos o la tuya, sin pasarte del límite establecido por ti.

Otra de las funciones interesantes que tiene Mi presupuesto es que te pregunta cuánto debes, esto para recordarte hacer tus pagos oportunamente y todo mediante una interfaz muy cómoda y funcional con la que puedes administrar varias cuentas al mismo tiempo y así controlar incluso los gastos de los integrantes de tu familia.

Presupuesto rápido te ofrece un resumen inmediato que muestra tu contabilidad personal

Si lo que buscas es rapidez y claridad, la aplicación Presupuesto rápido te muestra una página de resumen donde puedes acceder a toda la información importante con un solo vistazo. Además esta página es totalmente personalizable. Es decir, creas tus propias categorías, editas las existentes o las reorganizas para colocar las más usadas en el principio de tu lista.

Si además de controlar tus finanzas personales o familiares deseas manejar otra cuenta aparte, por ejemplo, para tus hobbies o pequeños negocios; Presupuesto rápido te permite escoger entre dos tipos de cuentas: la tradicional y la escondida. Así tus gastos comunes no se mezclan con tus gastos especiales, puedes monitorearlos por separado al mismo tiempo.

Por si no fuese suficiente, la aplicación gratuita Presupuesto rápido, tiene una sección entera dedicada a las tarjetas de crédito que puedes utilizar en 90 monedas diferentes. Así lograrás llevar un control preciso de tus pagos, deudas y créditos obtenidos mediante tus tarjetas de crédito en tu moneda local.

Registro contable lleva el control de tus finanzas a un nivel profesional

Con esta aplicación entramos a terrenos más especializados, pero no te preocupes, Registro contable está diseñada para que cualquiera pueda manejarla. Por ejemplo, más allá del registro contable para anotar tus ingresos y tus pagos, esta app te permite un control más eficaz y detallado de tus activos aplicando el concepto de contabilidad de doble entrada.

Lo sabemos, suena complejo, pero no lo es. Es tan sencillo como pensar que cada egreso que realizas es una deuda que adquieres contigo mismo y cada ingreso es el pago de esa deuda.

Además de esta interesante función Registro contable puede programar tus transferencias para llevar, con mayor comodidad, el control de tus deudas, sueldo, seguro, depósitos a plazo fijo o tus préstamos. Así logras hacer operaciones automáticamente y ganar tiempo libre. Además puedes editar y eliminar cualquiera de estas operaciones automáticas cuando lo desees.

Bluecoins es una aplicación minimalista y eficiente que encabeza esta lista

Las características especiales que te ofrece Bluecoins son muchas, pero intentaremos reunir las mejores para ti.

Empecemos por destacar los informes gráficos que genera Bluecoins, son muy sencillos de entender, muy precisos y completos. Así no tienes problema en comprender cómo está la salud de tu contabilidad personal.

Estos informes gráficos dependen de las categorías de presupuesto que puedes personalizar y ver por semana, mes, trimestre y año. Las categorías de presupuesto no son más que los propios límites que tú mismo contemplas para tus gastos en base a tus ingresos.

Además de todo lo anterior resulta muy práctico que todos tus informes financieros, es decir: presupuestos, gastos e ingresos los puedas exportar fácilmente en PDF, Excel y HTML para después enviarlos directamente a tu impresora. O bien, si así lo deseas, puedes vincular tus cuentas con Google Drive o Dropbox para guardar tus documentos. Genial ¿no?

¿Ya te has decidido por alguna? No te compliques demasiado sacando cálculos que todas estas aplicaciones pueden hacer por ti. Llevar tu contabilidad personal no tiene por qué ser un martirio, escoge alguna de estas 5 aplicaciones gratuitas y pruébala. Comenta tu experiencia y déjanos saber cuál fue la que más te gustó.