¿Juegas a videojuegos en tu ordenador? Pues es momento de que dejes de gastar dinero de más para conseguir los últimos videojuegos.

Gracias a un sitio web llamado “Is There Any Deal”, es posible acceder a todos los videojuegos que están en oferta. Esta página web dispone de un algoritmo que logra detectar aquellos juegos que han sido rebajados de su precio original.

Teniendo acceso a una enorme base de datos, Is There Any Deal puede comparar precios de distintas tiendas digitales en donde se comercializan videojuegos para PC. De esta manera, los usuarios pueden comprar videojuegos con una rebaja de hasta el 80% (en ciertos casos).

¿Cómo encontrar juegos para PC baratos?

Encontrar ofertas de juegos en Is There Any Deal es extremadamente simple. Una vez que te encuentres dentro del sitio web en cuestión, deberás poner el nombre del juego que quieres comprar.

En cuestión de segundos, la página web a la que hacemos mención, te mostrará una serie de resultados en los que podrás descubrir cuál es la tienda que está ofreciendo ese juego al menor precio.

Cabe añadir que, de momento, solo se ofrecen ofertas relacionadas con el mundo de los videojuegos para PC. Se espera que se añadan otras plataformas a futuro.

Por otro lado, también es necesario informar que la mayoría de las ofertas, por no decir todas, hacen alusión a la venta de “keys” de videojuegos, ¿qué quiere decir esto? Que si compras un videojuego en descuento usando este sitio web, recibirás un código para poder descargarlo desde alguna tienda digital (Epic Store, Steam, etc.).

Sin nada más que añadir al respecto, aprovechamos este espacio para recordarte que si compras de forma regular en Amazon, también puedes acceder a miles de ofertas usando estos trucos.