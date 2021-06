Todos los instrumentos que puedes tocar en YouTube

¿Tienes ganas de tocar el piano, la batería o algún otro instrumento musical? Pues no hace falta que descargues aplicaciones en tu móvil o programas en tu PC, ya que puedes tocar prácticamente cualquier instrumento desde YouTube.

Aunque parezca poco creíble y algo descabellado, hay vídeos en YouTube que te permiten tocar instrumentos musicales utilizando el teclado de tu PC o portátil de forma simple y gratuita. Eso sí, no esperes que los sonidos de estos instrumentos sean profesionales, pues son vídeos bastante comprimidos (calidad normal) que solo sirven para pasar el rato.

¿Cómo tocar un instrumento en YouTube?

Como bien mencionamos al principio de la nota, no hace falta descargar aplicaciones para tocar instrumentos, ya que solo se debe ingresar en YouTube y visualizar el vídeo del instrumento que se desea tocar.

Una vez dentro del vídeo en cuestión, se debe usar el teclado para tocar las distintas notas de ese instrumento. Cabe mencionar que los usuarios que han subido esos vídeos a YouTube, especifican de forma clara cuáles son las teclas del teclado que deben pulsarse para poder tocar el instrumento de forma correcta.

¿Qué instrumentos se pueden tocar en YouTube?

Si bien es posible encontrar a casi todos los instrumentos musicales dentro de la plataforma de vídeos de Google, hay algunos que es mejor dejarlos pasar, ¿por qué? Por el simple motivo de que no pueden tocarse con el teclado (arpa, violín, etc.)

Nosotros a continuación te vamos a mostrar cuáles son los instrumentos que puedes tocar en YouTube sin ningún tipo de complicación, y con la máxima calidad posible. Si así lo deseas, puedes tocar estos instrumentos desde nuestra propia página web, ya que no hace falta abrirlos en YouTube para poder tocarlos.

Tocar el piano en YouTube

Tocar la batería en YouTube

Tocar la trompeta en YouTube

Tocar la guitarra acústica en YouTube

Tocar la guitarra eléctrica en YouTube

Tocar el bajo en YouTube

Es importante mencionar que no se pueden tocar estos instrumentos desde el móvil, a no ser que tengas un teclado conectado al mismo. Si no tienes un ordenador para poder tocarlos, te recomendamos comprar alguno de estos teclados. Los mismos no solo sirven para móviles, sino que también sirven para tablets.

Sin nada más que añadir al respecto, si te interesa el mundillo de la música, aquí tenemos varias aplicaciones que te permitirán aprender a tocar la guitarra, ¡no te las pierdas!