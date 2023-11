Instagram Wrapped, ¿por qué no debes descargar este APK?

¿A quién no le gusta saber quiénes interactúan más con nuestras publicaciones en Instagram? ¿O quién nos ha bloqueado? Todos estos datos que Instagram no suele compartir con nosotros, son un misterio que interesa. Por eso no es raro que aplicaciones que dicen poder mostrarte esos resultados se vuelvan tendencia de un día para otro. Eso está sucediendo con Instagram Wrapped.

La aplicación, luego de instalarla, es, supuestamente, capaz de mostrarte quién interactúa más con tu cuenta, quién ha visto tu perfil más veces o ha hecho capturas de pantalla a tus publicaciones, e incluso quién te ha bloqueado. Lo que recuerda un poco a Spotify Wrapped o el resumen del año de Instagram que siempre viene cada fin de año. Solo que con Instagram Wrapped, puedes obtener la información en cualquier momento.

Ahora bien, ¿es una app segura? Con solo saber que este es un programa independiente de Meta, y que sus creadores ni siquiera tienen un sitio oficial donde saber de ellos, puedes hacerte una idea de la respuesta: no lo es, y resulta peligrosa.

Por estas razones no debes descargar Instagram Wrapped

oh hunni thanks God it’s fake I did the Instagram Wrapped twice and it gave me two different things pic.twitter.com/LPcqlE2lJb — ✿💋!¡ ɐıssǝlɐ (BBL Love – Interlude 🐾) (@aIessiaa) November 4, 2023

Primero que nada, queda claro que Instagram Wrapped es una estafa por una simple razón. Y es que, tras probarla cientos de usuarios, algunos se dieron cuenta de que la información que ofrecen sobre tu perfil no es confiable. De hecho, si pruebas usar el Instagram Wrapped más de una vez, verás que las estadísticas que te ofrece son diferentes a las anteriores. ¿Conclusión? Miente, y descaradamente.

Cabe destacar, que las estadísticas que Instagram Wrapped promete revelar, son información sensible. Lo que significa que Instagram no comparte este tipo de datos con nadie, menos si se tratan de terceros. De entrada, el APK no es una fuente confiable si lo ves desde todos los ángulos.

Lo peligroso viene cuando le das acceso a tu cuenta de Instagram. Para usar esta app, debes iniciar sesión, lo que significa que Instagram Wrapped se puede quedar con tus credenciales, además del resto de información relacionada con tu cuenta de Instagram. Esto les permite incluso compartirla con terceros para explotar información ajena en busca de remuneración sin esfuerzo.

La aplicación es inestable, poco confiable, al igual que peligrosa por robar tu información de perfil. Meta jamás ha declarado formar parte de Instagram Wrapped. Es una aplicación de terceros con creadores desconocidos. ¿De verdad dejarías en manos de este tipo de aplicación tu cuenta de Instagram? Lo mejor es no hacerlo y darse la media vuelta antes de instalar el APK.