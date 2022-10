Aunque millones de personas en todo el planeta esperan con ansias la Copa Mundial de la FIFA, no podemos negar que la edición de 2022 está bastante manchada. Son numerosas las denuncias de muertes de trabajadores y malas condiciones laborales en la construcción de los estadios, así como la violación de derechos humanos y establecimiento de normas demasiado conservadoras en Qatar, país sede del evento.

Hoy, una nueva preocupación nace del seno del Mundial Qatar 2022 y guarda relación directa con la privacidad de tus datos. ¿De qué estamos hablando? Pues de Hayya y Ehteraz, dos appss abusivas que deberás instalar si vas al Mundial de Qatar. ¿De dónde viene la preocupación sobre estas apps? ¿Qué dicen los expertos sobre ellas?

Hayya y Ehteraz: Qatar quiere que le des acceso a todos tus datos

Según el medio noruego NRK, las autoridades qataríes acaban de agregar otra mancha al mancillado currículum de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. ¿La razón? Toda persona que viaje a disfrutar del evento tendrá que instalar obligatoriamente dos aplicaciones: Ehteraz («Precaución») y Hayya («Vamos»).

La primera es una app desarrollada por el Ministerio del Interior de Qatar para hacer seguimiento al COVID-19; mientras, Hayya será la aplicación oficial de la copa, que se utilizará para ofrecer información del evento, acceder gratis al metro de Qatar y verificar las entradas en los estadios. Esta última es desarrollada por el comité organizador del Mundial, llamado Comité Supremo para la Organización y el Legado.

Hasta aquí, todo parece completamente normal, ¿cierto? No obstante, tanto Øyvind Vasaasen (responsable de seguridad de NRK), como Bouvet (agencia de ciberseguridad) y varios analistas de seguridad de la Universidad de Oslo, aseguran que estas aplicaciones no son tan inofensivas como parecen. El problema está en que piden demasiados permisos para funcionar, lo que claramente podría llevar a etiquetarlas como spyware.

Por ejemplo, Ehteraz solicita permisos tan delicados como:

Poder leer, borrar o cambiar todo el contenido de tu smartphone.

de tu smartphone. Conectarse automáticamente a redes WiFi o Bluetooth .

. Tener prioridad por encima de las demás aplicaciones .

. Evitar que el móvil entre al modo suspensión .

. Acceso a tu localización.

Deshabilitar el bloqueo de pantalla .

. Realizar llamadas.

Por su parte, Hayya «parece» menos exigente, pero sus permisos no dejan de ser abusivos, ya que solicita: acceso a compartir tu información personal sin restricciones, permisos de ubicación y a conexiones de red móvil. Además, su política de privacidad dice que los datos se transfieren sin pasar por una conexión segura y que los usuarios no pueden pedir que sus datos sean borrados. Es un verdadero despropósito.

Al nivel de un spyware, en Qatar 2022 no serás dueño ni de tus pensamientos

Puede que la afirmación anterior suene demasiado fuerte, pero la cantidad de permisos que piden Hayya y Ehteraz es preocupante (y absurda). Tanto que Vasaasen se atrevió a decir que «es como darles a las autoridades acceso completo a tu hogar».

Según el especialista, con estos permisos se les da a los responsables de esas aplicaciones la capacidad de leer, cambiar y ajustar cosas a su antojo en tu móvil. Además, advierte que incluso estas personas podrían tener el poder de recabar información de otras aplicaciones.

A la preocupación se sumó Martin Gravåk (Bouvet), al señalar que: «estas aplicaciones se la pondrán mucho más fácil al gobierno qatarí para perseguir a sus oponentes políticos, miembros de la comunidad LGBTIQ+ y demás personas que no les gusten»,

Por su parte, Naomi Lintvedt (Universidad de Oslo) declaró que es alarmante todo lo que gira alrededor de estas apps. Primero, porque son de uso obligatorio; segundo, porque muchos de los permisos que exigen son obligatorios para que funcionen.

En nuestra opinión, es realmente preocupante todo lo que sucede alrededor del magno evento del fútbol mundial. Sin embargo, lo que no entendemos es cómo la FIFA ha permitido que se llegue hasta este punto sin intervenir. ¿Nuestra recomendación? Si vas a Qatar por el Mundial, llévate un móvil que no tenga ningún tipo de información personal. Aunque, honestamente, mejor si te quedas en casa viendo gratis todos los partidos del Mundial y llenando el álbum virtual, no sea que mires mal a alguien y termines detenido…