Estamos viviendo la época de los streamers y esto se debe en gran parte a Twitch, que ha logrado seducir a los más grandes creadores de contenido en vídeo. Ahora, es muy posible que tu youtuber favorito de toda la vida esté haciendo directos en Twitch y le dedique más tiempo a esta plataforma. Aunque es cierto que hay una razón económica detrás de ello, nadie puede negar que Twitch es una forma más cercana y directa (nunca mejor dicho) de conectar con la audiencia.

Si tú también quieres formar parte de la enorme comunidad de Twitch, ya no como suscriptor, sino como streamer, puedes hacerlo y no hace falta que cumplas ningún requisito especial. De hecho, puedes hacer directos de Twitch directamente desde tu Android con alguna de las 3 aplicaciones que te presentaremos enseguida. Si quieres hacer streaming de juegos para Android, estas apps te resultarán imprescindibles.

Streamlabs: la forma más fácil de hacer directos en Twitch y YouTube desde tu móvil

Streamlabs es la app más usada por los streamers de Twitch, YouTube y Facebook para emitir en directo sus gameplay de juegos móviles como COD Mobile, Pokémon GO o Clash of Clans. Y es que no solo te permite transmitir lo que graban las cámaras de tu móvil, sino también la pantalla. Por ello, resulta ideal tanto para hacer directos de juegos móviles como para hacer tutoriales de Android.

Es una aplicación muy completa ya que cuenta con un panel para ver el chat en vivo de tu canal, así como las notificaciones de donación o nueva suscripción. Además, te permite configurar cómo se verá tu directo con filtros de cámara y efectos especiales. Hasta tiene widgets para fijar en pantalla una meta de donaciones o una lista de eventos.

La app también tiene una opción para controlar tus directos de Twitch en PC desde tu móvil Android. Por si fuera poco, es gratuita y la puedes descargar desde Google Play Store.

Mobcrush: una plataforma de streaming que te deja hacer directos de Twitch

Mobcrush es una plataforma para hacer directos como Twitch, pero está diseñada específicamente para los gamers de móviles. Lo que más nos gusta de esta app es que no solo te deja hacer directos para tus seguidores en Mobcrush, sino también para los que te siguen en tus canales de Facebook, YouTube, Twitch y Twitter.

La aplicación es capaz de transmitir la pantalla, micrófono y cámaras de tu móvil para que no necesites de ningún dispositivo adicional. Además, tiene muchas opciones para personalizar tu directo. Incluso, te deja elegir la velocidad de bits de la transmisión para que no sufras ninguna caída y llegues a tus suscriptores con la mejor calidad posible.

SGETHER: para transmitir en varias plataformas a la vez

SGETHER es una de las aplicaciones para hacer directos más nuevas que ha llegado a las tiendas de apps. Es compatible tanto con YouTube como con Twitch, pero lo más genial de todo es que te permite transmitir tus directos en las dos plataformas a la vez. Además, tiene una opción de comunicación multiple para que no te compliques al hablar con tus audiencias de Twitch y YouTube al mismo tiempo.

Con esta app podrás emitir la pantalla de tu móvil para mostrar cómo juegas, y también lo que graba la cámara frontal para mostrar tu cara a la audiencia. Igualmente, tiene opciones para ver el chat y las alertas de suscripciones o donaciones. Algo particular de SGETHER es que te permite recibir “caramelos” de tus seguidores que luego puedes cambiar por dinero en efectivo. ¡Es una vía extra de monetizar tus streams!

Y ya para terminar, te recomendamos que pases por este artículo de 5 trucos para disfrutar al máximo de Twitch en tu Android.