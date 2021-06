Google Maps es una de las mejores apps dentro de su sector. Si bien es cierto que hay unas cuantas alternativas al popular GPS de Google, nadie puede negar que el gigante con sede en Mountain View ha sabido añadir todo tipo de funciones con las que exprimir al máximo su aplicación.

Por no hablar de las constantes actualizaciones que recibe este navegador GPS para incluir nuevas mejoras con las que sacarle el máximo partido a este potente servicio de Google. Y un claro ejemplo lo tenemos en la llegada de los semáforos a Google Maps.

Hablamos de una función que primero aterrizó en Estados Unidos. Y hoy te traemos buenas noticias: ya puedes ver los semáforos de España en Google Maps. Además, el proceso es tan sumamente sencillo que no tendrás dificultad alguna para disfrutar de esta nueva función en el GPS de Google.

Así puedes ver los semáforos de España en Google Maps

Cabe destacar que no tendrás que hacer absolutamente nada para poder ver los semáforos de España en Google Maps. Bueno, sí: hacer zoom sobre cualquier punto en el que sepas que hay un elemento de este tipo. Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, en el caso de que haya un semáforo, aparecerá el correspondiente icono. Cabe destacar que la aplicación no funciona de forma completa.

Principalmente porque podrás ver los semáforos si haces zoom sobre un punto en el mapa en el que haya un elemento de este tipo, o si marcas una ruta andando o en bicicleta. Si eliges coche o moto no aparecen. Tranquilo que la versión de Estados Unidos sí que te permite acceder a los semáforos en todas las situaciones anteriores, por lo que la gran G no tardará en pulir estos detalles.

Eso sí, no te hagas ilusiones, ya que no podrás ver si el semáforo está en verde, ámbar o rojo. Sencillamente Google Maps ahora te muestra la ubicación de este elemento, pero no su estado.

Sin duda, es una función muy sencilla de usar y que puede ser especialmente útil en todo tipo de situaciones. Así que no dudes en probar esta nueva herramienta para ver los semáforos en Google Maps.