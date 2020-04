El Teclado de Google es uno de los más usados por todo el mundo. Suele ser uno de los que mejor funciona independientemente del móvil que tengas y, lo más seguro, es que lo tengas instalado. Lo que más nos gusta es que suelen mantenerlo bastante actualizado, hace poco añadieron nuevos emojis, y eso es justo de lo que te venimos a hablar hoy.

Bueno, más que añadir funciones han quitado algunas, sigue leyendo para conocer todos los detalles y qué supone esto para ti.

¿Qué ha cambiado con la última actualización de GBoard?

A grandes rasgos los cambios se pueden resumir bastante rápido y, por sencillos que puedan parecer en un primer momento, hay bastante usuarios que no están del todo contentos. Lo primero es que han puesto el logo de Google en la barra de espacio y no es que sea precisamente pequeño.

No es algo que se note demasiado bajo nuestro punto de vista pero muchos “aficionados” de GBoard están migrando a otros teclados, como estos que te enseñamos aquí. Por el momento no hay forma de cambiarlo aunque puedes probar a añadir otro idioma como el inglés. Puede que te salgan los idiomas en la barra, o no. Depende de tu móvil.

El segundo cambio es que el icono de buscar ya no está tan a la vista. Ahora se encuentra un poco más escondido y tendrás que pulsar en el menú para que se muestre el icono de manera desplegable.

No es que haya sido en la actualización, al parecer ha sido desde los mismos servidores de Google por lo que instalar una versión antigua no lo solucionara. Si te gusta bien, si no tendrás que aguantarte. ¿Qué te han parecido estos cambios en el Teclado de Google? ¿Te molestas? Te leemos en los comentarios.