GBoard, también conocido como el teclado de Google, recientemente introdujo una nueva y genial característica. Se trata de Emoji Kitchen, una función que te permite combinar diferentes emojis para crear nuevos stickers. Específicamente, con Emoji Kitchen podrás poner las emociones de un emoji en las formas de otros emojis. Los resultados de esa fórmula son stickers muy divertidos y graciosos.

Aunque no es posible combinar todos los emojis que existen, la variedad de combinaciones que ofrece Emoji Kitchen es bastante amplia para expresar tus diferentes y especificas emociones sin tener que escribir ni una sola palabra. ¿Quieres un emoji de un beso malvado o uno de una risa helada? Sea cual sea el emoji que buscas, con la nueva función de GBoard podrás crearlo y aquí te enseñamos cómo.

Así puedes usar los nuevos emojis con GBoard

Para usar los nuevos emojis, primeramente debes tener activada la función de Emoji Kitchen en el teclado de Google. Para verificarlo, sigue estos pasos:

Despliega el teclado de Google en cualquier lugar donde se pueda introducir texto.

en cualquier lugar donde se pueda introducir texto. Toca el icono de la rueda dentada que aparece en la parte superior del teclado.

que aparece en la parte superior del teclado. Selecciona Preferencias .

. En la sección Diseño, verifica que la opción Sugerencia de búsqueda de emoji esté activada.

En caso de que no veas esa opción, entonces actualiza GBoard y vuelve a intentarlo. Si sigues sin verla, únete al programa beta de GBoard e instala última versión disponible. También puedes directamente descargar la versión 9.0.2.290777105 o cualquier otra versión posterior de GBoard desde APK Mirror, pues en esas versiones ya viene activada por defecto la función de Emoji Kitchen.

¿Ya tienes activada la opción mencionada? Entonces prepárate para usar los nuevos emojis siguiendo estos pasos:

Despliega el teclado de Google en cualquier aplicación donde quieras enviar los nuevos emojis. Puede ser en WhatsApp, Telegram o cualquier otra app que uses.

en cualquier aplicación donde quieras enviar los nuevos emojis. Puede ser en WhatsApp, Telegram o cualquier otra app que uses. Pulsa el icono de emoji que aparece en la parte inferior del teclado.

que aparece en la parte inferior del teclado. Selecciona el emoji cuya emoción quieres poner en la forma de otros emojis.

cuya emoción quieres poner en la forma de otros emojis. Ahora espera unos segundos y en la parte superior del teclado verás unos emojis sugeridos, que básicamente son el emoji que elegiste pero con la forma de otros. Toca el que más te guste y, por último, presiona el botón de enviar.

De esa manera, el emoji se enviará provocando las risas de su destinatario. Lastimosamente, estos nuevos emojis de GBoard no se envían como si fueran realmente emojis ni como stickers, si no como imágenes normales. Aun así, no debes dejar de probarlos ya que son geniales. Para más trucos como este, visita el siguiente enlace donde te presentamos algunos trucos y atajos de GBoard para Android que no conoces.