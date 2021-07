Tanto el OnePlus 9 como el OnePlus 9 Pro son dos móviles que están en la gama alta del catálogo en Android. No hay duda de que son de los mejores terminales lanzados en 2021, por su diseño, su rendimiento, su cámara y sus extras. Si quieres exprimir un poco más el apartado fotográfico, te contamos cómo instalar la GCam en tu Oneplus 9.

Esto sirve para ambos modelos, ya que comparten casi las mismas características técnicas. Tengas una versión u otra, puedes mejorar la calidad de tus fotos con la app de GCam, la cámara nativa de los Google Pixel.

Por qué la GCam es mejor que cualquier app de cámara en Android

Es importante que tengas claro si merece la pena instalar la GCam y el motivo por el que es mejor que la app de cámara nativa. Hace unos años era exclusiva para los Google Pixel, pero la compañía la ha desarrollado para el resto de terminales Android, hasta el punto de estar disponible en Google Play.

Se creó para compensar las carencias que tenía la cámara de los Pixel en cuanto a hardware. Su notable mejora de las fotos se basa en la imagen computacional, un sistema para interpretar y representar lo que la cámara no puede captar. Esto le proporciona al móvil unas funciones muy interesantes.

Entre ellas, tienes a tu disposición el HDR+ con un alto rango dinámico sobre las imágenes y diferentes controles de exposición dual, así como visión nocturna, modo retrato, zoom de alta resolución y diferentes tiempos de obturación para estabilizar la imagen.

Esto, en definitiva, significa que con una simple app puedes llevar el hardware de tu cámara al siguiente nivel. Su algoritmo hace todo el trabajo técnico, dejando como resultado una imagen con un balance neutro, poco ruido incluso en las fotos nocturnas y un gran rango dinámico.

Cómo instalar la GCam en un OnePlus 9 o 9 Pro

No obstante, a pesar de estar en Google Play, no todos los terminales son compatibles con la GCam o no funcionan en todos los móviles por igual. La versión que Google ha desarrollado para el resto de Android funciona perfectamente en los procesadores Qualcomm. Si tienes un móvil con procesador Kirin, MediaTek o Exynos, no se asegura que trabaje al 100%.

En este caso, no será el problema del OnePlus 9 a la hora de instalar la GCam, ya que cuenta con el Qualcomm Snapdragon 888, uno de los procesadores más potentes del mercado. Para saber cómo instalar la GCam en este móvil, hay que seguir estos pasos:

Desde tu OnePlus 9 o 9 Pro, visita la página de Celso Azevedo para descargar la GCam. Cada terminal requiere una configuración distinta, por lo que también está disponible el archivo para configurar la app en el terminal de OnePlus. Busca la última versión disponible, que será un archivo APK. Cuando se complete la descarga, dirígete al explorador de archivos. Instala el APK y ya puedes comenzar a usar la GCam en el OnePlus 9.

Con esto ya tienes suficiente para disfrutar de una mejora en las fotografías. Recuerda que el OnePlus 9 cuenta con cámaras Hasselblad de tres sensores en la cámara trasera: uno principal de 48 MP, otro gran angular de 50 MP y uno monocromo de 2 MP. No obstante, cuando quieras hacer una grabación de vídeo, te recomendamos que uses la app nativa del OnePlus, ya que la compilación de la GCam no está del todo optimizada para esa tarea.