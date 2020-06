Servicios como Xbox Game Pass han demostrado que el éxito del modelo de suscripción de Netflix para ver series y películas también se puede replicar en el sector de los videojuegos. De ahí a que este tipo de servicios ya hayan llegado a los juegos para móviles, donde tenemos a Google Play Pass para Android y a Apple Arcade para dispositivos iOS, los cuales ofrecen acceso a una gran variedad de juegos premium, sin anuncios y sin micropagos. Ahora, un nuevo servicio de juegos para móviles por suscripción acaba de aterrizar en Android para terciar en esta discusión.

Se trata de GameClub, un servicio que debutó en iOS en octubre del año pasado, pero que ya está disponible en Google Play Store para hacer las delicias de los jugadores de Android. Al igual que en iOS, GameClub te da acceso a un catálogo de más de 120 juegos clásicos en Android por 4,99 euros al mes. Por supuesto, los juegos que ofrece este servicio no son juegos que usan el modelo de negocio free-to-play y que no se terminan nunca, sino juegos que puedes completar sin necesidad de pagar por objetos, mejoras, etc.

¿De qué se trata GameClub y qué juegos ofrece?

Como explicamos antes, GameClub es un servicio de juegos para móviles por suscripción que vale 4,99 euros al mes. Su catálogo está compuesto por más de 120 juegos clásicos, que pueden ser jugados tanto online como sin conexión a Internet. Es decir, no encontrarás en este servicio juegos nuevos, sino juegos que fueron muy populares en el pasado (incluyendo algunos que nunca estuvieron disponibles en Android) y que ahora con GameClub podrás disfrutarlos en todo su esplendor con un único pago al mes. No obstante, el servicio también ofrece en exclusiva algunos juegos nuevos, pero que no son muy conocidos.

Para que te des una idea, The Heist, Gravity Hook, Toki Tori, Frozen Synapse y Spider 2 son algunas de las joyas que encontrarás en GameClub. Tal como lo explica su CEO, Dan Sherman, este servicio se aleja del modelo de juegos gratuitos, como Clash Royale o COD Mobile, que abundan en las tiendas de apps y que son juegos sin fin donde el jugador se ve casi que forzado a realizar micropagos constantemente para una mejor experiencia. En GameClub, todos los juegos tienen un final y puedes completarlos sin hacer gastos adicionales.

¿Por qué pagar por juegos para móviles si la mayoría son gratis? GameClub responde

La idea detrás de este servicio es traer de vuelta a aquellos géneros de videojuegos (como el de aventuras) que no encajan con el modelo free-to-play que tanto gusta a los jugadores de móviles. Por ello, GameClub puede ser una opción interesante para esa masa de jugadores cansados de los micropagos y anuncios de los juegos gratis de la Play Store. Visto de esa manera, GameClub no nos parece una mala idea. Ten en cuenta que la suscripción de GameClub la puedes compartir con otros 11 miembros de tu familia y la puedes disfrutar en cualquier dispositivo Android o iOS, así que no es una mala oferta.

Para conocer todos los juegos que ofrece el servicio, visita el sitio web de GameClub. Según sus responsables, a finales de marzo se añadirán 9 juegos más al servicio y con el pasar del tiempo se espera que su catálogo siga expandiéndose. También están trabajando en darle un lavado de cara a algunos juegos viejos para que se vean mejor en las nuevas pantallas de los móviles actuales. Así que, en definitiva, estamos ante un servicio que promete y mucho.

Fuente | TechCrunch