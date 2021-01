Los últimos cambios que realizó la compañía Facebook en los términos y condiciones de uso de WhatsApp, han disparado miles de hipótesis e informaciones falsas que inundaron las redes sociales en los últimos días.

Una de las informaciones que más se viralizaron por Internet, y especialmente en los muros de los usuarios que poseen una cuenta en Facebook, hace referencia a que la red social estaría habilitada a usar todas las fotos que sean subidas a la plataforma para beneficio propio, ¿qué significaría esto? Pues que Facebook tendría el derecho a usar tus fotos, mensajes e información privada para vender dicho contenido a compañías de publicidad digital.

Facebook no va a utilizar tus fotos, quédate tranquilo

El rumor que indica que Facebook vendería fotos, información privada y mensajes a compañías publicitarias es totalmente falso. La red social nunca hizo esto anteriormente y tampoco lo hará ahora, ¿por qué? Por el simple motivo de que estarían violando las regulaciones que les han impuesto en todo el mundo.

Si observas a tus amigos de Facebook publicar un mensaje en el muro para evitar que la red social se adueñe de sus fotos, te recomendamos no prestarle atención. Este mensaje no tiene ningún propósito, pues Facebook no planea usar tus fotos. ¿No sabes de qué mensaje estamos hablando? A continuación, te mostramos la absurda cadena de mensajes que está inundando la red social:

“NO AUTORIZO A FACEBOOK ¡Recuerda, mañana comienza la nueva regla de Facebook que permite usar tus fotos! ¡Recuerda que el plazo es hoy! Se puede utilizar en juicios contra ti. Todo lo que has publicado se podrá publicar a partir de hoy, incluso mensajes eliminados. No cuesta nada más que un simple copiar/pegar, mejor estar seguro que ser vulnerado. No doy permiso y no autorizo a Facebook ni a ninguna organización asociada a Facebook para usar mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes eliminados, archivos, etc. ¡Gracias!”

Según los usuarios que han compartido este mensaje en sus muros, se debe copiar y pegar el mismo tal cual para evitar que Facebook use tus fotografías. La realidad es que nada de esto es verdad, pues se trata de una información totalmente falsa. Se podría decir que es lo mismo que esos sorteos falsos de Facebook en los que nadie gana nada.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos compartir esta información con tus amigos de Facebook para que les muestres que no hay nada que temer al momento de usar la red social de Mark Zuckerberg.