Si durante los últimos días viste a un amigo o familiar publicar un mensaje en su muro de Facebook, en el que aseguraba que si no publicabas ese mismo mensaje todas tus fotos, publicaciones y conversaciones iban a ser públicas, despreocúpate, pues no es más ni menos que una gran mentira.

Facebook no anunció ningún cambio de esa índole en su plataforma web y móvil, por lo que todo el contenido que has subido a la red social, como así también los mensajes que has enviado, seguirán siendo privados. Las fotos y las publicaciones las van a poder ver solo aquellas personas que tienes agregadas como amigo, a no ser que hayas cambiado la privacidad de tu cuenta claro está.

¡Es toda una mentira! Facebook no hará públicas tus fotos, publicaciones y conversaciones

Si aún no estás al tanto del mensaje que está dando vuelta por la red social, especialmente en España, México y Chile, a continuación, te dejamos qué es lo que dice el mensaje que están publicando miles de usuarios en Facebook: “Amigos, no olviden que a partir de mañana a pesar de la conmoción alrededor del Covid-19, comienza la nueva regla en Facebook según la cual tus fotos pueden ser usadas. ¡Recuerda que la fecha límite para publicar tu desaprobación sobre este uso o posible mal uso es hoy! Podrían ser utilizadas en demandas contra ti. Todo lo que has publicado lo van a hacer público, incluso mensajes que han sido eliminados, por todo lo anterior hago constancia por este medio que: NO PERMITO NI AUTORIZO que Facebook BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA utilice mi información, fotos, o cualquier dato relacionado con mi persona o las personas que en mi perfil, páginas o grupos aparezcan, asimismo los mensajes o publicaciones, tanto del pasado como en el futuro.”

No publiques el mensaje en tu cuenta de Facebook

Pero el mensaje no se detiene ahí, y es que luego de ese párrafo, el usuario debe copiar y pegar el resto del texto para que, supuestamente, Facebook no tenga acceso a sus publicaciones, fotos y conversaciones, algo que no tiene ningún tipo de sentido. La realidad es que Facebook si tiene acceso a todo el contenido que publicas dentro de la red social, pero ellos no pueden utilizar ninguna foto o mensaje para beneficio propio. Incluso, no puede hacer que tu cuenta sea pública sin tu consentimiento.

Este tipo de mentiras en Facebook suelen ser más que habitual, por lo que te recomendamos hacer la vista gorda cada vez que veas a un amigo o familiar publicar un mensaje que tenga frases como “copia y pega esto en tu muro”. Además, este tipo de publicaciones no tienen una fuente de información que acrediten su veracidad.