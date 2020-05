En Facebook no solo se pueden encontrar bulos, noticias falsas y artículos engañosos, también es posible hallar cadenas que tienen como objetivo hacer perder el tiempo de los usuarios que las publican en sus muros.

Por suerte, Facebook está batallando contra este tipo de contenido, pero obviamente esto no alcanza. Cada vez son más los bulos, las noticias falsas y las cadenas que inundan la red social de Mark Zuckerberg.

La nueva cadena que se ha instalado en Facebook es bastante peculiar: todos aquellos que publiquen un mensaje en concreto dentro de su muro, podrán modificar el algoritmo de la red social. Esto no es más que una gran mentira, ¿por qué? Sigue leyendo y lo vas a descubrir.

¿Se puede modificar el algoritmo de Facebook?

No, es imposible modificar el algoritmo de Facebook. La red social controla los distintos algoritmos que utiliza dentro de su plataforma, y ningún usuario puede modificarlos. Si has visto el mensaje que se ha viralizado en la red social y que le promete a aquellos que lo publiquen la posibilidad modificar el algoritmo de Facebook, no lo creas, ese mensaje no hace absolutamente nada.

El mensaje que ha sido publicado por miles de usuarios en sus cuentas de Facebook dice lo siguiente: “Gracias por el consejo para eludir Facebook… Funciona!! Tengo un perfil totalmente nuevo. Veo publicaciones de personas que no he visto desde hace mucho tiempo. El nuevo algoritmo de Facebook elige a las mismas personas, alrededor de 25, que ven sus publicaciones. Sostén el dedo en esta publicación y cliqua en copia. Ve a tu página donde dice en qué piensas. Tocarla en el dedo en cualquier lugar en el campo vació. Cliqua en pegar Esto va a eludir el sistema. Hola, nuevos y viejos amigos! Un fuerte abrazo a todos”.

Evidentemente, este mensaje tiene ningún tipo de efecto, ya que el algoritmo de Facebook no puede ser modificado de ninguna forma. Lo único que se logra publicando este mensaje es perder el tiempo…

Publiqué este mensaje en mi cuenta de Facebook, ¿me va a pasar algo?

Si caíste en este “bulo” y publicaste el mismo mensaje en tu muro de Facebook, no te preocupes, a tu cuenta no le pasará absolutamente nada. Desde ya te recomendamos eliminar el mensaje, ¿por qué? Para evitar que otros hagan lo mismo y luego te culpen a ti porque el “truco” no le ha servido para nada.

Por último, te recomendamos activar el nuevo diseño de Facebook, si es que deseas renovar la interfaz de la red social (este cambio tampoco modifica el algoritmo).