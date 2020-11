Ejecutar aplicaciones Android en los ordenadores es posible gracias a apps como BlueStacks. Este trabajo es de los más utilizados, ya que gracias a la experiencia de años ofrece un funcionamiento bastante bueno. Pero, ¿este es un software seguro? Te vamos a contar todo lo que necesitas saber para conocerlo.

Este trabajo permite desde ejecutar juegos para Android hasta otro tipo de aplicaciones como por ejemplo los clientes de redes sociales o las que permiten realizar compras online. Por lo tanto, es como tener un dispositivo dentro del PC en el que es posible realizar prácticamente de todo, lo que se hace con un teléfono o tablet con el sistema operativo de Google.

Instala BlueStacks en el ordenador

Esto es algo realmente sencillo, ya que simplemente tienes que descargar el archivo de instalación y, pulsando con él con el ratón, se realiza un proceso habitual de instalación en el ordenador. Dejamos el enlace de descarga gratuita a continuación:

Consigue BlueStacks sin pagar nada

La primera vez que abres el software tienes que realizar un proceso de configuración idéntico al de los dispositivos con Android, por lo que debes tener una cuenta de Google (o crearla) para poder ejecutar de forma correcta. En menos de cinco minutos tendrás todo disponible.

¿Es segura la aplicación BlueStacks?

No son pocas las veces que se le ha acusado a esta aplicación de poner en riesgo a los PCs en los que se instala. Y, esto, generalmente se debe a que no son pocas las ocasiones en las que se ralentiza el funcionamiento del ordenador cuando se tiene abierta BlueStacks. Pero nada más lejos de la realidad, ya que el motivo para que esto suceda es que el uso de apps Android necesitan de bastantes recursos, ya que no hay que olvidar que estos trabajos están pensados para darles uso en dispositivos móviles.

Por lo tanto, ni es spyware ni genera criptomonedas como por ejemplo Bitcoins en segundo plano. Es más, aplicaciones como por ejemplo el Centro de Seguridad de Windows u otras como Malwarebytes (que se dedica a encontrar software malicioso), detectan la aplicación de la que hablamos. Siempre hablamos que obtengas el software directamente de la web oficial que antes hemos indicado.

Por lo tanto, la seguridad que existe a la hora de instalar y utilizar la aplicación BlueStacks es total. Si deseas ejecutar esta aplicación con la mayor solvencia posible, lo que debes comprobar es que tu ordenador tiene el siguiente hardware (que es el recomendado):

Procesador Intel o AMD con una puntuación de 1.000 o más en PassMark

8 GB de RAM

Disco de almacenamiento tipo SSD

Tarjeta gráfica con puntuación de 750 o más en PassMark

Conexión a Internet

¿Te ha quedado claro si BlueStacks es una aplicación segura?