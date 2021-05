¿Imaginas poder rastrear el origen de una foto fácilmente? Eso, o que tomes una foto digna de un premio y todos puedan saber que tú la capturaste. Antes era un tema complicado si querías registrar una imagen como tuya o hacerle un seguimiento preciso a la de alguien más, pero la tecnología lo cambia todo.

Gracias a la cadena de bloques ahora es muy fácil hacer ambas cosas: tanto registrar una foto, como hacerle seguimiento completo. ¿Cómo? Pues con Capture, una app que te permite enviar fotos protegidas por la blockchain desde Android.

Capture es una cámara que registra todo lo relacionado con tus fotos en la blockchain

Capture es una aplicación que utiliza la blockchain para registrar y proteger la información (metadatos) de todas las fotos que tomes a través de ella. Asimismo, también permite hacerle seguimiento a cualquier otra foto que haya sido registrada con la app y transferir su propiedad a otra persona. Es una aplicación muy sencilla que todavía está bastante verde en cuanto a desarrollo, pero su utilidad es increíble.

¿Algunos ejemplos de por qué es tan útil? Por ejemplo, un periodista gráfico puede registrar una foto en Capture y así certificar que esa fotografía es de su autoría. Lo mismo sucede con una foto que se viraliza en Internet: si su creador la registró con Capture, todos podrán saber quién es el autor, pues la foto al compartirla tiene un código QR que da acceso al certificado de autenticidad. Y si nos ponemos creativos, incluso puede servir para un sexting más seguro, ya que puedes hacerle seguimiento completo a esa fotografía.

Capture permite hacer seguimiento a tus fotos y registrar cambios hechos con un software de edición

Dicho de otra forma, Capture básicamente es un registro exprés de derechos de autor, que además es gratis. ¿Qué metadatos asocia Capture a cada imagen registrada? Muchos, pero algunos de ellos son: autor de la imagen (utilizando tu usuario en la app), fecha de captura y registro, bloque donde está registrada, información detallada del móvil utilizado para la captura, cambios realizados y ubicación geográfica. Esto último puede ser preocupante para algunas personas, pero puedes configurar la app para que no registre tu ubicación.

¿Esto no es lo mismo que se hace con los NFT? Si no nos ponemos estrictos, sí. Sin embargo, los tokens no fungibles están mayoritariamente pensados para ser comercializados, aunque no siempre sea así. En cambio, Capture funciona más como un archivo personal y seguro, aunque puedes transferir la autoría a otro usuario dentro de la misma app.

Cómo utilizar Capture para registrar tus fotos y protegerlas en la blockchain

Como mencionamos, Capture es una aplicación que todavía está bastante verde, por lo que algunas cosas todavía no funcionan del todo bien. No obstante, la característica más relevante de esta app sí está en pleno funcionamiento. ¿Qué debes hacer para registrar una foto en la cadena de bloques? Esto:

Descarga e instala Capture en tu móvil. Regístrate en la aplicación para que tengas tu usuario. Además, recibirás tus llaves públicas y privadas de la blockchain de Numbers Protocol (creadores de Capture). Entra a la pestaña de la cámara en Capture y toma la foto que desees. Una vez tomada, Capture registrará todos los metadatos en la blockchain. Tras el registro, recibirás tu certificado de autenticidad y podrás compartir tu foto con otros usuarios dentro y fuera de Capture.

Una vez la imagen haya sido registrada en la blockchain de Numbers Protocol, siempre podrás ver el certificado y todos sus datos abriendo cada imagen. Y como mencionamos arriba, cuando compartas la imagen esta se enviará con un código QR que da acceso al certificado.

Por cierto, capture no permite registrar imágenes que estén previamente almacenadas en tu móvil, pues no puede comprobar que realmente sean tuyas. Además, de momento solo puedes usar la cámara de tu smartphone, pero próximamente se lanzará una API que permitirá vincular una cámara profesional con WiFi a la aplicación.

Capture es compatible con móviles Android e iOS, y está disponible en la Play Store y la App Store para descargar gratis.

¿No te parece genial esta app? Esperemos que pronto su desarrollo esté completo y puedas disfrutar de otras características como la creación de colecciones para compartirlas.