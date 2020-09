¿Quieres saber cómo lucirías si fueses parte de un programa de anime? Si tu respuesta es sí, Snapchat lo hace posible. La app ha incluido un nuevo filtro en su sistema que le permite a cualquier persona convertirse en un personaje de anime de un segundo a otro.

El filtro en cuestión fue desarrollado por la propia aplicación de mensajería, Snapchat claro está, y ya ha causado sensación en todo el mundo. El funcionamiento de este filtro de anime es muy simple: solo se debe activar desde la app y utilizar la cámara trasera o delantera para que el filtro reconozca el rostro de la persona que está frente a la lente de la cámara del móvil.

¿Cómo encontrar el nuevo filtro de anime en Snapchat?

A diferencia de los filtros ocultos que posee Snapchat, este filtro llamado Anime Style es muy fácil de encontrar. Si te interesa probarlo, sigue estos pasos que te dejamos a continuación para que lo puedas activar en tu cuenta de Snapchat:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Snapchat desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez abierta la app, tendrás que pinchar sobre la pequeña carita sonriente que se ubica abajo a la derecha de la pantalla.

que se ubica abajo a la derecha de la pantalla. Pincha sobre la opción que dice Explora.

En el apartado que dice “Buscar” escribe la palabra Anime .

. Se mostrarán una serie de resultados, pincha sobre la opción que dice Anime Style .

. En cuestión de segundos, Snapchat añadirá el filtro en tu cuenta para que lo puedas usar de forma gratuita.

Cabe destacar que este filtro solo funciona con personas, no es compatible con perros y gatos. Si quieres un filtro que además sea compatible con mascotas, deberás buscar el filtro que te permite animar tu cara. El mismo también te dejará convertir en una caricatura a tu perro o gato.

Sin mucho más que añadir, si no puedes encontrar el filtro, o bien no funciona, lo más probable es que tu móvil no sea compatible con la tecnología de reconocimiento facial que posee Snapchat. En ese tipo de casos no hay mucho para hacer, pues la app necesita que ciertos sensores estén incluidos en el móvil para activar estos filtros.