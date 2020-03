Luego de que la Organización Mundial de la Salud calificara al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, muchos países del mundo han comenzado a suspender casi todas sus actividades para detener la proliferación de la enfermedad. Esto no solo incluye las actividades diarias como las de las escuelas o comercios, sino también las de grandes eventos deportivos como MotoGP. De hecho, la categoría reina ya ha suspendido toda la primera parte de su temporada 2020.

Según el anuncio oficial, el inicio de la temporada 2020 de Moto GP de motos pesadas ha quedado retrasado hasta el próximo 3 de mayo en Jerez, si la situación lo permite. Así que los amantes del motociclismo tenemos por delante dos duros meses de espera e incertidumbre, confinados en casa sin ningún evento que ver. Por suerte, MotoGP a través de su app oficial ha puesto a disposición de todos los usuarios las 10 mejores carreras de la historia de MotoGP para hacer más amena la situación y aquí te enseñamos cómo verlas.

Así puedes ver las 10 mejores carreras de la historia de MotoGP gratis en tu móvil o Smart TV

En el vídeo publicado por MotoGP en su app oficial encontrarás carreras épicas de distintas épocas que van desde la etapa de los 500 cc hasta los años más recientes de la competición. Para verlas, lo único que debes hacer es descargar en tu móvil, ya sea Android o iPhone, la aplicación de MotoGP que te dejamos a continuación.

Esta app también puede instalarse en tu Smart TV, aunque si no consigues hacerlo, puedes reproducir las carreras en tu TV a través de Chromecast o AirPlay. Una vez que hayas instalado la aplicación, en ella encontrarás fácilmente la selección de las 10 mejores carreras de la historia de MotoGP, en las que destacan la de Rossi contra Stoner en Laguna Seca o el Gran Premio de Portugal 2006 donde Dani Pedrosa tiró al suelo a su compañero Nicky Hayden, el cual estaba corriendo por el título.

También encontrarás dos carreras de 500 cc, por si añoras los viejos tiempos, y la increíble batalla en Phillip Island entre Márquez, Lorenzo, Iannone y Rossi. Sin dudas, todas estas carreras han marcado la historia de la competición y por ello, tanto si ya las viviste en su momento como si no las has visto aún, no te las puedes perder. Si te hacen falta GB en tu móvil para verlas, mira esta lista de los operadores móviles españoles que están regalando GB a sus usuarios por el coronavirus. ¡Ya no tienes excusas para no ver las mejores carreras de MotoGP!