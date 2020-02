Si el traductor que te ofrece Google desde su buscador, o bien desde su app, no te es suficiente para entablar conversaciones con otras personas en otros países, no te preocupes, hay una app que te permite traducir conversaciones en tiempo real desde tu móvil Android. Aquí te vamos a mostrar cómo descargar esa app y cómo utilizarla.

Descargar Traductor para conversaciones en tiempo real

Para que puedas comenzar a traducir conversaciones desde tu móvil Android en tiempo real, es necesario que descargues la aplicación que te permite realizar dicha tarea. La app en cuestión se llama Traductor para conversaciones y se caracteriza por lo siguiente:

Fácil de utilizar .

. Ideal para cuando se realizan viajes de negocio o se va de vacaciones en familia.

Posee traducciones para más de 100 idiomas .

. Traduce frases o palabras.

Permite escuchar la traducción.

Graba voces y traduce lo mencionado en tiempo real .

. Ofrece funciones que permiten pasar la voz a texto y el texto a voz.

Interfaz intuitiva.

Es importante mencionar que la aplicación necesita que el móvil esté conectado a Internet para poder funcionar. Si no se activa el 4G o bien no se conecta a una red WiFi, la app no podrá traducir ninguna frase o palabra.

Cómo traducir conversaciones en Android

Si ya descargaste la aplicación, pero no sabes cómo funciona, no te preocupes, a continuación te vamos a mostrar cómo utilizarla:

Si quieres traducir palabras o frases en inglés, deberás pinchar sobre el teclado que se muestra abajo a la derecha de la pantalla, o bien en el micrófono que se ubica en el mismo lugar.

que se muestra abajo a la derecha de la pantalla, que se ubica en el mismo lugar. Una vez que la app escucha la conversación, si es que pulsas el micrófono, o escribes una frase o palabra, se traducirá en tiempo real.

Para escuchar la traducción deberás pinchar sobre el pequeño altavoz que se muestra en el mensaje en cuestión.

Sin mucho más que agregar, es importante mencionar que puedes modificar el idioma que quieres traducir desde la configuración de la aplicación. Puedes seleccionar entre más de 100 idiomas para traducir conversaciones en tiempo real.

Por último, en caso de que no te haya gustado la app, te recomendamos ingresar en el artículo en donde te mostramos los 5 mejores traductores para Android. De seguro que allí encontrarás alguno que se ajuste a tus necesidades.