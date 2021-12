¿Te interesa saber cuáles han sido las series, documentales y películas que viste en Netflix? La plataforma de streaming te da la posibilidad de descubrirlo sin la necesidad de descargar aplicaciones externas, o bien utilizar sitios web ajenos a Netflix.

Eso sí, al tratarse de una información prácticamente secreta, es necesario acceder a un apartado que está oculto. Si no sabes cómo hallarlo, te recomendamos que sigas leyendo, pues aquí vamos a explicarte paso a paso cómo ver tu historial de visualización en Netflix.

¿Cómo saber lo que has visto en Netflix?

Antes de que te mostremos el tutorial, es necesario mencionar que puedes eliminar esta información de tu cuenta de Netflix. La plataforma dispone de una opción que puede ser usada para borrar el historial de visualización.

Primero tienes que abrir la aplicación de Netflix desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Con la app abierta, tendrás que pinchar sobre tu perfil .

. Por consiguiente, deberás presionar sobre tu cuenta , la cual aparece arriba a la derecha de la pantalla.

, la cual aparece arriba a la derecha de la pantalla. Entrarás en la pantalla de “Perfiles y más”, allí deberás pinchar sobre la opción que dice “Cuenta”.

Selecciona el perfil en el cual deseas saber qué películas, series y documentales fueron visualizados.

Vete hasta la categoría que dice “Perfiles y controles parentales”. Una vez allí, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Ver”, la cual está ubicada al lado de “Actividad de visualización”.

En cuestión de segundos, Netflix te mostrará todo el contenido que has visto en tu cuenta.

Como habrás podido observar, Netflix no mezcla el historial de visualización, por lo que cada cuenta posee un registro único y diferenciado. Eso sí, cualquier persona que tenga acceso a la cuenta podrá observar el historial de todos los perfiles que han sido creados.

Sin nada más que añadir, en caso de que no quieras que los demás miembros sepan cuál es el contenido que has visto en Netflix, deberás cambiar la contraseña de tu cuenta (esto no les permitirá acceder al servicio), o bien dar de baja Netflix desde tu móvil.