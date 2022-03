En muchas partes del mundo, los precios tanto de la electricidad como del combustible se han disparado. Y, viendo la situación de conflicto a nivel mundial que hay ahora mismo, parece que estos precios no se van a normalizar en el corto plazo. De momento, no nos queda de otra que acostumbrarnos, no sin aplicar ciertas medidas para que nuestros bolsillos no se vean tan perjudicados.

Lo principal es controlar cuánto dinero gastas en combustible, lo cual es ciertamente difícil de calcular pues los precios están cambiando casi a diario. La buena noticia es que, así como hay aplicaciones gratis para encontrar la gasolina más barata en España, también existen apps que calculan cuántos euros te cuesta ir en tu coche al trabajo (o a cualquier otro lugar), de forma automática con tan solo darle algunos datos. ¿Y cuál es la mejor app de este tipo? Fuelio.

Fuelio: la app que te dice cuántos euros gastas en combustible según tus desplazamientos

Fuelio es una aplicación pensada para ahorrar dinero. Te permite llevar un registro del kilometraje de tu vehículo junto con su consumo de combustible y el coste del mismo. Hasta pone a tu disposición gráficos e informes detallados para analizar tus gastos en combustible. De esa manera, es posible saber cuánto dinero gasta tu coche al realizar cierto recorrido, como el que haces de tu casa al trabajo.

La app utiliza el GPS de tu móvil para registrar los desplazamientos con mayor precisión, y cuenta con datos actualizados regularmente sobre los precios del combustible en las estaciones más cercanas a donde te encuentras. Fuelio está disponible para Android e iOS y la puedes descargar gratis desde la Google Play Store o App Store.

Cómo calcular cuánto dinero gasta tu coche al ir a trabajar, usando Fuelio

Una vez que tengas la app instalada en tu móvil, ábrela y selecciona «Configurar vehículo». Tendrás que introducir algunos datos importantes de tu coche o moto, como el tipo de combustible que usa, su nombre, marca y modelo. Cuando termines, presiona en listo (el botón de la esquina superior derecha) y sigue estos pasos:

En la pantalla principal de la app, pulsa la opción Calculadora que está abajo.

que está abajo. Asegúrate de que en la primera casilla esté seleccionada la opción Coste de viaje .

. Seguidamente, ingresa la distancia que hay de tu casa al trabajo .

. Luego, introduce el precio al que has repostado recientemente.

recientemente. Finalmente, especifica el consumo de tu vehículo .

. ¡Y listo! Verás el coste exacto de tu recorrido en coche al trabajo.

Si no conoces algunos de los datos que te pide la app para hacer este cálculo, usa las funciones de Fuelio que aparecen en la sección de Inicio. Así, podrás registrar los desplazamientos de tu vehículo y el precio del último repostaje, así como conocer los precios de las gasolineras más cercanas.