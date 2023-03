¿Eres usuario de los móviles de Apple y te gustaría saber qué se siente usar un Galaxy? Pues ahora no es necesario que vayas a la tienda Samsung más cercana, ya que la marca surcoreana ha lanzado una aplicación web que reproduce la experiencia de usar el Galaxy S23. Así es, desde la comodidad de tu iPhone puedes experimentar la interfaz de One UI 5.1 (la última capa de personalización de Samsung) basada en Android 13. A continuación, te contamos cómo descargar esta app y qué puedes hacer con ella.

Try Galaxy: prueba cómo es usar un móvil Samsung Galaxy con One UI 5.1 y Android 13 desde tu iPhone

Bajo el nombre de Try Galaxy llega esta nueva app web simula a la perfección la interfaz que tienen los últimos móviles de Samsung, como lo es el Galaxy S23. Ahora bien, es preciso mencionar que esta aplicación no se encuentra disponible en la App Store. Pero descuida, instalarla en tu iPhone es muy fácil, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la web de Try Galaxy (usando este enlace) desde el navegador Safari de tu iPhone.

de Try Galaxy (usando este enlace) de tu iPhone. Lo siguiente es pulsar en el botón compartir y luego en Agregar a Inicio .

y luego en . Finalmente, solo tienes que presionar en Agregar y listo, ya tendrás esta app web disponible en la pantalla de inicio de tu iPhone.

¿Qué puedes probar con la app web Try Galaxy?

Cuándo abras Try Galaxy por primera vez en tu iPhone te aparecerá un tutorial básico de los gestos que se usan para controlar un Samsung. Luego de completar este breve tutorial, podrás comenzar a navegar por la interfaz de One UI 5.1 y por las aplicaciones que vienen preinstaladas por defecto en los Galaxy.

Por ejemplo, puedes ver una demostración de la aplicación de cámara y de sus funciones Nightography, Night Mode y Photo Remaster. También puedes usar la app web Try Galaxy para experimentar las opciones de personalización que ofrece One UI 5.1 (fondos de pantalla, íconos, temas, etc.), para ver cómo se gestiona la configuración de un móvil Samsung y muchas otras cosas más. Y tú… ¿A qué esperas para probar cómo sería usar un Galaxy S23?