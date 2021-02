¿Estás teniendo problemas con tu cuenta de Telegram? Si tu respuesta es “sí”, estás en el lugar indicado. Aquí no te vamos a mostrar cómo saber si Telegram se ha caído, o cómo descubrir si alguien te bloqueó en esta app de mensajería, lo que haremos será indicarte cuáles son las vías de acceso que tienes a tu disposición para poder contactar con Telegram.

Contactar con Telegram es posible, ¡descubre cómo!

Antes de que te mostremos las distintas vías a las que puedes acceder para poder ponerte en contacto con Telegram, es imprescindible que visites el sitio web de preguntas frecuentes que pone la app de mensajería a tu disposición.

Hay ocasiones en donde no hace falta contactar con Telegram para solucionar un problema, ya que muchas de esas dudas que podrías llegar a tener al momento de usar esta app de mensajería, tienen respuesta en la página web de preguntas frecuentes que ofrece la plataforma.

Cómo contactar con el soporte de Telegram

Si la página web de preguntas frecuentes de Telegram no ha podido solucionar el problema que estás teniendo al momento de utilizar la app de mensajería, puedes ponerte en contacto con el soporte de la app para que un agente especializado atienda tu caso. Eso sí, hay dos métodos para poder hacerlo, y según sea tu caso, deberás elegir el que mejor se ajusta a tu situación.

Contactar con el soporte de Telegram desde el formulario de contacto

En el caso de que no puedas iniciar sesión con tu cuenta de Telegram, la app de mensajería te permite ponerte en contacto con el soporte por medio un formulario, al cual puedes acceder sin la necesidad de abrir la aplicación. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, sigue todos estos pasos que te mostramos a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es ingresar en el formulario de contacto de Telegram pinchando aquí. Una vez dentro de la página de soporte de Telegram, deberás describir tu problema . Es importante que detalles a la perfección cuál es el inconveniente que estás teniendo al momento de usar la app.

. Es importante que detalles a la perfección cuál es el inconveniente que estás teniendo al momento de usar la app. Ingresa la dirección de tu correo electrónico . No pongas una dirección de email ficticia, pues Telegram te contactará por ese medio para resolver tu duda.

. No pongas una dirección de email ficticia, pues Telegram te contactará por ese medio para resolver tu duda. Por consiguiente, tendrás que escribir el número de teléfono que tienes ligado a tu cuenta de Telegram . Si pones un número de teléfono incorrecto, el soporte de Telegram no te contestará, por lo que es imprescindible que ingreses el número de forma correcta.

. Si pones un número de teléfono incorrecto, el soporte de Telegram no te contestará, por lo que es imprescindible que ingreses el número de forma correcta. Y, por último, deberás darle al botón que dice Enviar para que tu consulta llegue al departamento de soporte de Telegram.

Cabe destacar que Telegram suele responder en menos de 4 días, aunque hay ocasiones en donde el plazo de respuesta se extiende hasta los 7 días. De igual manera, te recomendamos que no desesperes, ya que nosotros hemos enviado 2 consultas utilizando el formulario de contacto, y las mismas han sido respondidas sin ningún problema.

Contactar con el soporte de Telegram desde la aplicación

En el caso de que puedas acceder a tu cuenta de Telegram, podrás ponerte en contacto con el soporte de esta aplicación de mensajería de forma mucho más simple. Eso sí, no hará falta que rellenes ningún formulario, ya que Telegram te permite contactar con el departamento de soporte de la siguiente forma:

Primero tienes que abrir la app de Telegram desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Pincha sobre las tres pequeñas líneas horizontales que se ubican arriba a la izquierda de la pantalla.

que se ubican arriba a la izquierda de la pantalla. Se desplegará un menú en la parte izquierda de la pantalla. Navega por el mismo y luego ingresa en la opción que dice Ajustes.

Desplázate hasta el final de la pantalla y luego pincha en Hacer una pregunta .

. Se desplegará una nueva pantalla, pincha en la opción que dice Preguntar .

. Pulsa sobre el botón que dice Iniciar.

Pulsa sobre la opción que dice Omitir y contactar a los voluntarios .

. Pincha sobre la opción que dice Sí, redirígeme .

. Por último, escribe tu consulta y pincha en Enviar para que el soporte de Telegram pueda analizar tu caso.

Una vez que envíes tu consulta, un agente especializado tomará tu caso y te responderá en menos de 1 día. Este método es mucho más rápido que el que te mostramos anteriormente, pues aquí no debes rellenar ningún formulario. Además, le es más fácil al sistema verificar tu identidad, ya que tu problema no estaría relacionado con la imposibilidad de iniciar sesión con tu cuenta en la app de mensajería.

Así puedes contactar con Telegram por medio de las redes sociales

Si no has tenido suerte al momento de ponerte en contacto con el soporte oficial de Telegram, no desesperes, no todo está perdido. Telegram posee una cuenta oficial en Twitter a la que suele prestarle muchísima atención. La cuenta principal de esta app de mensajería en Twitter está en inglés, por lo que deberás saber algo de inglés para que Telegram pueda resolver tu duda.

Por otro lado, Telegram también posee una cuenta oficial en español dentro de Twitter, aunque en este caso suelen tardarse un par de días más en responder consultas, por lo que te recomendamos enviarles mensajes desde la cuenta oficial de la app en inglés.

Si optas por usar esta vía de contacto, te recomendamos no solo enviarles un mensaje privado, también deberías arrobarlos para que tu caso tome una mayor importancia. Incluso, si así lo deseas, puedes responder un Tweet oficial escribiendo tu consulta, esto casi siempre resulta en una respuesta rápida por parte del equipo de Telegram. Eso sí, no abuses de este medio de contacto, ya que en caso de que hagas “spam”, Telegram podría bloquear tu cuenta de Twitter (a nosotros no ha sucedido).

Sin mucho más que añadir al respecto, si ya te has puesto en contacto con Telegram y aún no has recibido respuesta, te recomendamos ver estas 5 soluciones si Telegram está caído o no funciona. Allí analizamos las causas y las soluciones a los problemas más comunes que suele tener esta popular aplicación de mensajería.