¿Tuviste un problema con un pedido? ¿El mismo nunca llegó o es incorrecto? Despreocúpate, pues Glovo se caracteriza por ser una de las aplicaciones de comida a domicilio con mejor atención al cliente en todo el mundo.

Si quieres hablar con los de Glovo para que puedan solucionarte el problema que estás teniendo, sigue leyendo que aquí te mostramos cómo hablar con el soporte de la app sin demasiadas complicaciones.

Estos son los mejores métodos para contactar con los de Glovo

Se pueden llevar a cabo diferentes métodos para contactar con el soporte de Glovo, pues el servicio ofrece diferentes canales de atención para que sus clientes tengan la posibilidad de ponerse en contacto de forma simple, y sin tener que esperar mucho tiempo para poder hablar con un agente especializado.

Si quieres hablar con los de Glovo y no sabes cómo hacerlo, utiliza alguno de los canales de atención que te mostramos a continuación. Por otro lado, es importante destacar que estos canales de atención funcionan en todo el mundo, pues el soporte de Glovo es exactamente el mismo en todos los países en donde está presente.

Desde la página web oficial de Glovo

Si no dispones de una cuenta, o bien ya no cuentas con la aplicación de Glovo instalada en tu móvil Android, puedes ponerte en contacto con el soporte de Glovo desde la página web del servicio. Sigue estos pasos para que puedas hablar con ellos de forma simple y en pocos minutos:

Correo electrónico de contacto Glovo 1 de 4

Primero tienes que abrir el sitio web de Glovo desde tu navegador. Puedes hacerlo desde tu PC o dispositivo móvil.

Desplázate hasta el fondo del sitio web e ingresa en la opción que dice Contáctanos .

. Por último, selecciona la opción por la que quieres contactar a Glovo.

El sitio web de Glovo te pedirá la dirección de correo electrónico con la que te has registrado en el servicio, como así también la duda que tienes. Una vez rellenados esos datos, pincha en Enviar para que Glovo se ponga en contacto contigo.

Cabe destacar que este método es el más lento en cuanto a respuesta. Glovo suele tardar hasta 3 horas en responder las inquietudes que les realizan los clientes. Te recomendamos usar este método solo si tienes problemas relacionados con tu cuenta, pues si tu inquietud está relacionada con un pedido, hay otros métodos que tienen un tiempo de respuesta mucho más rápido.

Por medio del número de teléfono de Glovo

Si bien la app de Glovo permite ponerse en contacto con el soporte de la plataforma de forma simple y rápida, el servicio pone a disposición un número de teléfono para que el contacto entre el cliente y la compañía sea más “personal”.

Si quieres que un operador resuelva tus dudas, puedes hacerlo llamando al siguiente número de teléfono: 932-26-66-51. Cabe destacar que el mismo solo puede utilizarse dentro de España, pues en otros países no ofrecen este tipo de soporte. Si vives fuera de España, tendrás que usar alguno de los otros métodos que te mostramos en este artículo.

Desde las redes sociales

Si hay algo a lo que Glovo le presta atención, y mucho, es a las redes sociales. La plataforma está siempre al tanto de los comentarios que realizan sus clientes, ya que quieren evitar que los problemas salgan a la luz.

Si has intentado contactar con Glovo por otros medios y no has tenido suerte, no te preocupes, las redes sociales nunca fallan. Puedes arrobarlos en Twitter, dejarles un comentario en Facebook, o bien publicar una historia en tu cuenta de Instagram mencionando a Glovo. Cualquiera de las tres opciones sirve, aunque nosotros te recomendamos enviarles un mensaje privado para que estén al tanto de que necesitas asistencia de forma inmediata.

Si piensas en contactarlos por medio del sistema de mensajes privados de Instagram, Twitter o Facebook, es importante que incluyas la dirección de email de tu cuenta de Glovo, de esta forma agilizarás el proceso de contacto con la plataforma.

A continuación, te dejamos las redes sociales en donde Glovo está presente:

Te recomendamos que no envíes el mismo mensaje en las tres redes sociales, ya que muchas veces Glovo decide ignorarlo si fue enviado por varios canales. Nosotros hemos hablado con Glovo por Twitter y tenemos que decir que el tiempo de respuesta fue de menos de 1 hora. En las otras redes sociales, Facebook e Instagram, se han tardado hasta 7 horas en contestarnos.

Usa la aplicación oficial de Glovo

¿No tuviste suerte con los métodos de contacto que te mostramos arriba? No te preocupes, si hay una forma directa para contactar a los de Glovo es por medio de la aplicación oficial. No importa si usas Android o iOS, los pasos que tienes que hacer para poder hablar con el soporte de Glovo son los mismos en ambos sistemas operativos móviles:

Abre la aplicación de Glovo que tienes instalada en tu teléfono.

que tienes instalada en tu teléfono. Pincha sobre tu cuenta (arriba a la izquierda de la pantalla).

(arriba a la izquierda de la pantalla). Se desplegará un menú con diversas opciones, pincha sobre la que aparece arriba a la derecha de la pantalla en color verde, la que dice Ayuda .

. Selecciona el motivo por el cual quieres hablar con el soporte de Glovo.

Continúa seleccionando las opciones que correspondan y listo, podrás hablar con un operador de Glovo en pocos segundos.

Es muy importante que selecciones correctamente el motivo por el cual quieres comunicarte con el soporte de Glovo. Si eliges un motivo erróneo, los empleados de Glovo no derivarán tu consulta a otro sector, por lo que tendrás que volver a realizar todos los pasos para resolver tu duda.

Sin mucho más que añadir al respecto, te recomendamos actualizar la aplicación de Glovo de forma manual, ¿cómo? Ingresando en la tienda de aplicaciones de Google. Es importante que tengas la última versión de la app de comida a domicilio, pues muchas veces es imposible hablar con los de soporte si se cuenta con una versión antigua.