Por razones obvias, los smartphones no traen una función que permita cambiar la ubicación GPS. Incluso, vienen con protecciones integradas para que ninguna de sus aplicaciones sea capaz de cambiar esta ubicación. Ahora bien, con esto no queremos decir que sea imposible falsear el GPS de tu móvil para hacer creer a las apps que estás en un lugar donde realmente no estás.

Hay programas especializados que pueden cambiar la ubicación de tu Android o iPhone sin root ni jailbreak. Uno de los más efectivos y fáciles de usar es Tailor Go de UnicTool. ¿No lo conocías? No te preocupes, enseguida te mostramos de qué se trata y cómo usarlo.

TailorGo de UnicTool: la forma más sencilla de falsear la ubicación de tu Android o iPhone

No tienes que ser hacker para cambiar la ubicación GPS de Android o iOS si usas la app TailorGo de UnicTool. Este programa te deja poner una ubicación falsa en apps como Pokémon GO, WhatsApp, Facebook, Find My y Tinder fácilmente y en pocos pasos. De esa forma, podrás acceder a ventajas en las aplicaciones que antes solo podías conseguir moviéndote físicamente con tu móvil.

Las ventajas de cambiar tu ubicación GPS con TailorGo

Cambiar la ubicación GPS de tu móvil con TailorGo te traerá muchos más beneficios de los que imaginas. Aquí tienes algunos:

Más privacidad : al ocultar tu ubicación real evitarás que las aplicaciones y las personas rastreen tu dispositivo para espiarte.

: al ocultar tu ubicación real evitarás que las aplicaciones y las personas rastreen tu dispositivo para espiarte. Gastar bromas a tus amigos : cuando falseas el GPS de tu móvil con TailorGo, la ubicación que aparece en tu Facebook y en otras apps sociales también cambia. Puedes aprovechar esto para bromear con tus amigos, haciéndoles creer que estás en un lugar donde no estás en realidad. Si no sabes mostrar a tus amigos tu ubicación desde iOS, mira este tutorial de cómo enviar la ubicación en iMessage.

: cuando falseas el GPS de tu móvil con TailorGo, la ubicación que aparece en tu Facebook y en otras apps sociales también cambia. Puedes aprovechar esto para bromear con tus amigos, haciéndoles creer que estás en un lugar donde no estás en realidad. Si no sabes mostrar a tus amigos tu ubicación desde iOS, mira este tutorial de cómo enviar la ubicación en iMessage. Capturar a muchoS más Pokémon en Pokémon GO : con TailorGo puedes llevar tu móvil a cualquier parte del mundo sin moverte de tu casa para capturar a todos los Pokémon que quieras sin esfuerzo.

: con TailorGo puedes llevar tu móvil a cualquier parte del mundo sin moverte de tu casa para capturar a todos los Pokémon que quieras sin esfuerzo. Engañar a los juegos : además de Pokémon GO, puedes engañar a cualquier otro juego de Android o iOS que use la ubicación de tu móvil para ciertas características. Incluso, puedes acceder a contenido no disponible en tu país.

: además de Pokémon GO, puedes engañar a cualquier otro juego de Android o iOS que use la ubicación de tu móvil para ciertas características. Incluso, puedes acceder a contenido no disponible en tu país. Hacer match con más gente : podrás encontrar a más personas con las que chatear y salir en las apps de citas como Tinder.

: podrás encontrar a más personas con las que chatear y salir en las apps de citas como Tinder. Simular movimiento en el mapa: con TailorGo también puedes simular el movimiento de tu dispositivo desde un punto A hasta un punto B a la velocidad que tú quieras. De hecho, es posible simular una ruta completa. De esta manera, puedes despistar a los espías o personas que te siguen.

El programa también te permite simular rutas circulares, pausar un recorrido, revisar el historial de los lugares visitados virtualmente, etc. Así que, si querías saber cómo falsificar la ubicación en Find My Friends, TailorGo es la mejor app para hacerlo.

¿A qué móviles puedo cambiar la ubicación GPS con TailorGo?

Lo mejor de todo es que no tienes que rootear o hacer jailbreak a tu móvil para usar TailorGo, ya que es compatible con los siguientes dispositivos:

Prácticamente todos los modelos de iPhone, iPad y iPod Touch con iOS 7.0 o posterior .

. La mayoría de dispositivos con Android 5.0 o posterior (Samsung, Google, Huawei, LG, Sony, etc.). Para juegos: Android 6 en adelante.

(Samsung, Google, Huawei, LG, Sony, etc.).

En otras palabras, a cualquier móvil o tablet de los últimos años se le puede cambiar la ubicación GPS con TailorGo. Literalmente, solo tendrás que conectar tu dispositivo a un PC, abrir el programa, tocar unos botones y listo. ¡Ubicación cambiada! Enseguida te mostramos más a fondo cómo hacer esto.

Cómo cambiar la ubicación GPS de tu Android o iOS con TailorGo

Pasos para cambiar la ubicación de un móvil con TailorGo 1 de 6

Otra cosa que nos gusta de TailorGo es lo fácil de usar que es. Para cambiar la ubicación de tu dispositivo con esta app, solo debes seguir estos pasos:

Instala UnicTool TailorGo en tu PC Windows o Mac.

Windows o Mac. Abre el programa y conecta tu móvil al PC con un cable USB.

con un cable USB. Tras esperar unos segundos, la app te dirá que actives la depuración USB de tu móvil (en caso de ser Android). Verás las instrucciones para hacerlo en pantalla, así que no deberías tener complicaciones. Por cierto, tienes que Permitir siempre la depuración por USB desde la ventana que saltará en tu Android.

en pantalla, así que no deberías tener complicaciones. Además, debes elegir Transferir archivos en el menú de la conexión USB que estará en una notificación de tu móvil.

en el menú de la conexión USB que estará en una notificación de tu móvil. Luego de que tu dispositivo esté bien conectado al PC, TailorGo te pedirá que elijas uno de sus dos modos para falsear la ubicación: For Games (para juegos) o For Social Apps (para redes sociales, apps de citas, etc.).

(para juegos) o (para redes sociales, apps de citas, etc.). En Android, ahora ve a Configuración > Opciones de desarrollador y presiona en Elegir aplicación de ubicación de prueba .

. Selecciona TailorGo Assistant .

. ¡Listo! En el programa TailorGo verás un mapa en el que solo debes hacer clic sobre el lugar que quieras para establecer la ubicación falsa . También puedes ingresar el nombre o las coordenadas exactas del lugar desde la barra de búsqueda de la esquina superior izquierda.

. También puedes ingresar el nombre o las coordenadas exactas del lugar desde la barra de búsqueda de la esquina superior izquierda. Si quieres simular una ruta, cambia de modo con las opciones que ves en la esquina superior derecha . El icono que parece una S te permite establecer una ruta de un punto A a un punto B, mientras que el icono de la N te deja crear una ruta de más de dos puntos.

. El icono que parece una S te permite establecer una ruta de un punto A a un punto B, mientras que el icono de la N te deja crear una ruta de más de dos puntos. ¡Ah! Y para volver a tu ubicación real, pulsa el icono de localización que está en la barra de opciones de la esquina inferior derecha.

NOTA: es importante que antes de cambiar la ubicación de tu móvil con este método, cierres todas las apps o juegos que están usando tu ubicación. Así evitarás errores y baneos.

¿Vale la pena TailorGo para cambiar la ubicación de Android o iOS?

Aunque no lo parezca por todos los pasos que mencionamos antes, TailorGo es bastante fácil de usar. Es un programa muy efectivo para cambiar la ubicación GPS de tu móvil y cumple su misión de hacer creer a las aplicaciones que estás en cualquier lugar del mundo que tú elijas. Nosotros no hemos tenido ningún problema en el tiempo que la hemos usado.

Eso sí, debes saber que esta aplicación no cambia la IP de tu dispositivo, por lo que algunas aplicaciones y páginas web podrán seguir viendo dónde estás realmente. En otras palabras, TailorGo no reemplaza a una VPN.

Asimismo, ten en cuenta que TailorGo solo te permitirá cambiar gratis 3 veces la ubicación de tu Android o iPhone. Después, tienes que suscribirte a uno de sus planes para seguir usándola. La verdad es que sí vale la pena si necesitas falsear el GPS de tu móvil, pero pruébala tú mismo (no te costará nada) y luego nos comentas qué te pareció.