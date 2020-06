¿Sabías que puedes crear conversaciones secretas en Facebook Messenger? Si no lo sabías, ahora lo sabes. La red social ha incluido una nueva función en su app de mensajería que le permite a cualquier usuario crear chats secretos con otras personas, ¿para qué? para que nadie pueda leer esos mensajes (están cifrados de extremo a extremo).

¿Para qué sirven los chats secretos de Facebook?

Los usos que se le pueden dar a esta función varían según la necesidad del usuario, o sea: si piensas que estás siendo espiado por alguien, o bien tienes miedo de que algún hacker intercepte tus mensajes, los chats secretos de Facebook te permitirán enviar mensajes de forma segura.

Por otro lado, también sirven cuando se quiere utilizar Facebook Messenger estando conectado a una red WiFi pública, pues a veces ese tipo de redes son “espiadas” por personas que solo quiere robar información personal.

¿Cómo se crean las conversaciones secretas de Facebook?

Crear una conversación secreta dentro de Facebook Messenger es más simple de lo que parece, pues solo se deben hacer un par de pasos para poder hacer uso de esta función. Si no sabes cuáles son los pasos a realizar, sigue este tutorial:

Dentro de la app de Facebook Messenger, tendrás que pinchar sobre el pequeño lápiz que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubica arriba a la derecha de la pantalla. Por consiguiente, deberás pulsar sobre el pequeño candado que se muestra arriba a la derecha de la pantalla.

que se muestra arriba a la derecha de la pantalla. Una vez activada esa opción, busca el nombre de la persona con la que quieres tener una conversación secreta y luego pincha sobre el usuario.

Dale al botón Aceptar que se muestra en la pantalla.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, Messenger creará el chat secreto para que hables con tus amigos y familiares (nadie tendrá acceso a tus conversaciones).

¿Cuáles son las diferencias entre un chat secreto y un chat normal de Facebook?

Según lo informado por Facebook, las diferencias entre una conversación normal y una secreta son mínimas. La más importante tiene que ver con la seguridad de encriptado, la cual les permite a ambas personas hablar de forma segura sin correr riesgo de que alguien pueda “ver” los mensajes que se envían.

Otra de las diferencias, es la función que permite eliminar el chat secreto una vez pasada la hora configurada previamente por el usuario que creó el chat en cuestión. Si al momento de crear una conversación de este tipo, se ha puesto que en 2 horas la misma se debe eliminar automáticamente, Facebook Messenger la eliminará y no dejará rastros de ninguno de los mensajes enviados.

Por último, pero no por eso menos importante, este tipo de conversaciones permite la captura de pantalla, función que se esperaba que sea incluida por la red social, pero que lamentablemente no ha sido implementada. En pocas palabras, no hace falta descargar una app para hacer capturas de pantalla en aplicaciones bloqueadas.