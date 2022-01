Todos los móviles Android vienen con una cantidad variable de aplicaciones preinstaladas en el sistema. La mayoría de ellas sabes para qué sirven (la app de la calculadora, de la cámara, el calendario, etc.). Sin embargo, existen otras que muy probablemente desconozcas su función.

De seguro llevas tiempo preguntándote para qué sirve esa app que tiene forma de figura de rompecabezas. Pues bien, esa aplicación llamada Carrier Services o Servicios del operador es muy importante para una función específica de tu móvil Android y a continuación te explicamos cuál es.

¿Para qué sirve la app Carrier Services?

La aplicación Carrier Services de Google es un protocolo que le permite a las operadoras usar la red GSMA para enviar los llamados mensajes RCS, es decir, los SMS que siempre has usado, pero con un formato enriquecido similar al de los mensajes que envías por WhatsApp o Telegram.

A través de la mensajería RCS se pueden enviar emojis, mensajes grupales, compartir audios e imágenes utilizando la red que usamos para llamar o enviar SMS (GSMA). De esta forma, la app Carrier Services es la que hace que puedas chatear como en WhatsApp, pero desde la app de mensajes que viene preinstalada en móvil, sin tener conexión a Internet.

En la mayoría de los móviles nuevos esta app ya se encuentra instalada por defecto, o también puede que se instale automáticamente con las actualizaciones del sistema. Si aún no la tienes en tu teléfono y quieres disfrutar de los mensajes RCS, puedes instalarla usando el cajetín de descarga que te dejamos aquí abajo.

¿Qué pasa si elimino la aplicación Carrier Services?

Ahora que ya sabes para qué sirve esta app, de seguro no querrás desinstalarla de tu móvil. No obstante, si quieres hacerlo debes saber que no pasará nada si borras Carrier Services. Como ya te explicamos, esta app solo está relacionada con el servicio de mensajería RCS, por lo que si no usas este estándar de comunicación no hay ningún problema si decides deshacerte de ella.

