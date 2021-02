Google ha construido para Android un completo ecosistema de aplicaciones y servicios que te brindan todas las herramientas que necesitas para disfrutar de tu móvil. Sin embargo, este ecosistema no es del todo exclusivo de Android. Muchas de las aplicaciones de Google también están presentes en los dispositivos de la competencia (iPhone e iPad), aunque no son exactamente iguales a las versiones de Android.

En iOS las apps de Google no tienen varias funciones que sí tienen en Android, pero en su lugar ofrecen algunas características únicas y exclusivas de los dispositivos de Apple. De hecho, Google suele estrenar en iOS características que luego terminan llegando a Android. ¿No nos crees? A continuación, te presentamos 7 funciones de las apps de Google que (por ahora) solo están en iOS y no en Android.

Gesto para pasar al modo incógnito en Google Maps y Google Search

Hay un gesto genial que tienen las apps de Google como Google Maps y Google Search que te permite cambiar de cuenta de forma rápida. Consiste en deslizar hacia arriba o hacia abajo el icono de tu perfil (que está en la esquina superior derecha) para pasar de una cuenta a otra fácilmente. Este gesto está presente tanto en Android como en iOS.

Sin embargo, en iOS hay un gesto adicional que no está en Android: si en tu iPhone o iPad mantienes pulsado el icono de tu perfil, activas el modo incógnito de inmediato. Así, puedes hacer búsquedas en Google Search o usar Google Maps sin que se registre tu historial. No es la gran cosa, pero es una genial e intuitiva forma de entrar en el modo incógnito rápidamente.

Muchas más opciones de personalización del teclado de Google (GBoard)

En Android puedes personalizar fácilmente el teclado de Google con una serie de temas predefinidos que la app ofrece. Además, el teclado te permite crear tu propio tema a partir de una imagen. En iOS todo esto también es posible, pero es incluso mejor ya que cuenta con un panel de personalización (que en Android no existe) para cambiar hasta el más mínimo detalle de los temas.

Para acceder a dicho panel de personalización, los temas de GBoard para iOS poseen un pequeño botón de editar. Al pulsarlo, encontrarás opciones para cambiar la transparencia del fondo, los colores del texto y del fondo en las teclas, los bordes alrededor de cada una de ellas, el color del texto emergente y del fondo, e incluso el color y la longitud de los gestos de deslizamiento. Genial, ¿no?

El modo lectura de Chrome

Aunque se estrenó hace poco en Chrome Canary para Android, la “Lista de lectura” de Chrome en iOS es otra característica que los usuarios de Android no tenemos. Se trata de una función que te permite guardar cualquier página web para leerla luego. La función te permite leer las páginas con o sin Internet y marcarlas como leídas o borrarlas.

Lo más interesante de la “Lista de lectura” en Chrome para iOS es que elimina todo el contenido innecesario de las páginas web y solo deja el texto y las imágenes para que puedas leerlas sin distracciones. Por suerte, esta característica ya está en pruebas para Android y en algún momento llegará a la versión estable del navegador.

Atajos personalizados en el teclado de Google

Otra genial característica de GBoard en iOS que en Android no tenemos es la que te permite crear atajos personalizados. Y no hablamos de los típicos atajos para palabras, sino de atajos para insertar rápidamente emojis, GIFs o stickers preseleccionados con solo escribir un punto seguido de una palabra clave que tú elijas.

En iOS puedes crear los atajos que quieras de esta manera, aunque después del punto solo se puede configurar una palabra de 6 caracteres como máximo. Cabe destacar que en el sistema operativo de Apple es un poco complicado insertar emojis, GIFs y stickers de forma normal desde el teclado de Google comparado con Android. Así que tiene sentido que hayan implementado estos atajos.

Protección con huella dactilar para Google Drive

Por lo general, Google no permite configurar un bloqueo biométrico para sus aplicaciones en Android. Sin embargo, en iOS sí que permite colocar esta protección a la app de Google Drive con una opción llamada Privacy Screen. Una vez que se configura, la app de Google Drive en iOS se bloqueará cada vez que pase 10 segundos, 1 minuto o 10 minutos en segundo plano.

Para desbloquearla, hay que poner la huella dactilar o el PIN establecido por el propietario del móvil. En Android esta opción no está disponible de forma nativa, pero se puede conseguir con apps de terceros que bloquean aplicaciones.

Bloqueo del modo incógnito de la app de Google

Similar a la opción de Google Drive, en iOS puedes configurar una protección con huella dactilar para la app de Google. En este caso, no se bloquea toda la app tras cierto tiempo de inactividad (15 minutos específicamente), sino solo las pestañas abiertas en modo incógnito. Esto tiene mucho sentido, ya que si buscaste algo en incógnito que luego se te olvidó cerrar, la protección con huella dactilar evitará que alguien pueda ver lo que estabas buscando.

Incluso, puede ser útil para evitarte el mal rato de abrir una pestaña del modo incógnito en público y revelar información sensible, tras haber olvidado lo que habías buscado.

Las múltiples pestañas de la app de Google

La app de Google (Google Search) en los dispositivos Android solo ofrece una ventana para hacer búsquedas. Si haces una búsqueda y luego quieres hacer otra, la búsqueda anterior se eliminará para dar paso a la nueva. Esto es un poco frustrante, sobre todo porque en iOS no es así. En los iPhone e iPad, la app de Google permite abrir varias pestañas para realizar muchas búsquedas sin cerrar las anteriores.

Además, pasar de una búsqueda a otra o de un artículo a otro en la app de Google para iOS es tan sencillo como pulsar el icono de pestañas abiertas y luego seleccionar lo que deseas ver (al más puro estilo de Chrome). Y si te preocupa tener muchas pestañas abiertas, la app te permite configurar un cierre automático de pestañas tras un día, una semana o un mes. ¡Qué envidia!

En fin, esas fueron 7 cosas geniales que tienen las apps de Google en iOS, pero no en Android. Hay muchísimas otras más, pero son pequeños detalles que quizás no hacen mucho la diferencia para el usuario promedio. De todas formas, si conoces alguna otra característica que merezca estar en esta lista, no dudes en comentárnosla.