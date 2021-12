¿Estás buscando canales de YouTube para agasajar a tus invitados con buena música durante la noche del 24 de diciembre? Pues que no se diga más. Aquí hemos hecho una selección con los 5 mejores canales de YouTube para escuchar música esta Nochebuena 2021.

Teniendo en cuenta gustos en general, nos pusimos a buscar buenos canales, activos y con mucha variedad para que nadie se quede afuera. Eso sí, te recomendamos tener YouTube Premium para que las canciones no se corten al momento de reproducirlas.

5 canales de YouTube para escuchar música esta Nochebuena 2021

Antes de que te mostremos los canales en cuestión, es importante aclarar que los mismos no ofrecen vídeos musicales, ¿qué quiere decir esto? Que todos los vídeos tienen imágenes aleatorias con el audio de las canciones.

Villancicos y éxitos navideños en español

¿Qué mejor que ambientar una cena navideña con villancicos y éxitos que solo pueden reproducirse durante la noche del 24 de diciembre? Pues bien, hay un canal de YouTube que te ofrece todo ese contenido y mucho más.

Bajo el nombre de “Navidad”, este es el canal de YouTube que todos los fanáticos de la música navideña eligen para pasar una noche de ensueño. Un dato relevante que debemos mencionar es que este canal ofrece música en vivo, o sea, podrás encontrar transmisiones con compilados de villancicos.

Canciones navideñas en inglés

Si las canciones navideñas en español no son lo tuyo, no hace falta que te conformes con villancicos que podrían no gustarte. En YouTube hay una gran variedad de canciones navideñas en inglés que puedes disfrutar de forma gratuita.

Un canal que ofrece ese tipo de contenido es “Christmas Songs”. Con más de 200 vídeos de canciones navideñas en inglés, como así también compilados de más de 2 horas de duración, este es el canal de YouTube que deberías guardar como favorito en tu cuenta.

Música urbana para todos los gustos

¿Tu estilo es más callejero? YouTube tiene un lugar reservado para ti. Bajo el nombre de “Música Urbana”, aquí te mostramos un canal en donde podrás escuchar Trap, Reggaetón, Rap e Hip-Hop de forma gratuita y en un solo sitio.

Además, según lo informado por los dueños del canal, durante toda la noche del 24 de diciembre, como así también durante gran parte del 25 del mismo mes, realizarán transmisiones en vivo con los hits del año.

Hits del 2021

Si quieres tirar la casa por la ventana durante esta Navidad, o bien planeas hacer una pequeña fiesta con tus amigos durante la noche del 24 de diciembre, el canal de YouTube “Hits Everyday” es el que debes guardar como favorito.

Con compilados de más de 2 horas con éxitos del 2021, como así también de años anteriores, Hits Everyday dispone de cerca de 1500 vídeos que puedes reproducir de forma gratuita en tu Smart TV, o bien en tu altavoz portátil Bluetooth. En caso de que no tengas un parlante, te recomendamos comprar uno de estos por poco dinero.

Música latina y éxitos del 2021

¿Te gusta la música latina? Hay un canal en YouTube, muy popular por cierto, que se llama “Mejor Grupo” y que dispone de miles de vídeos con compilados de canciones latinas y hits que se hicieron virales durante el 2021.

Además, este canal suele poner transmisiones en directo con DJs en vivo que pasan música popular para que todos disfruten sin gastar ni un solo centavo.

Sin nada más que añadir, si tienes un canal de YouTube que pasa buena música y no lo hemos añadido aquí, puedes dejárnoslo en el cajón de comentarios, estamos seguros de que los demás lectores te lo agradecerán.