Niantic acaba de lanzar una nueva aplicación llamada Campfire. Esta aplicación te ayudará a encontrar grupos de jugadores de Pokémon Go que estén cerca y listos para enfrentar desafíos juntos. Después de estar en desarrollo durante el último año, Niantic anunció que Campfire está disponible oficialmente para todos los jugadores.

Campfire se lanzó en todo el mundo justo a tiempo para los próximos eventos de Pokémon Go Fest, que se llevarán a cabo en Nueva York, Osaka y Londres. Este evento Pokémon Go Fest a nivel mundial se hará finales de agosto y contará con la aparición de Mega Rayquaza, uno de los Pokémon más fuertes del juego, así como la inclusión de varios Pokémon que normalmente se encuentran solo en regiones específicas.

Campfire: para qué sirve esta app complementaria de Pokémon GO

Campfire es una aplicación genial que Niantic ha lanzado para que la comunidad de jugadores pueda disfrutar de sus juegos favoritos en el mundo real de una manera nueva y emocionante. Imagina poder conocer a otros jugadores cerca de ti y unir fuerzas para completar misiones y actividades juntos.

Esta aplicación te brinda la oportunidad de planificar tus actividades de juego de antemano gracias a su útil mapa. Con las actualizaciones en tiempo real, sabrás exactamente dónde está sucediendo la acción en el juego a tu alrededor. Así podrás unirte a otros jugadores en un abrir y cerrar de ojos.

Ya no tendrás que jugar solo, porque con la función «En equipo» podrás encontrar fácilmente grupos de jugadores en tu comunidad local para enfrentar incursiones juntos. También puedes activar una Bengala para hacerle saber a los demás que te estás uniendo a la diversión.

Al abrir el menú de esta nueva función, tendrás la opción de convertirte en anfitrión de incursiones o unirte a una ya creada, ya sea a través del menú o directamente desde la vista del mapa. Sea cual sea tu elección, podrás ver las incursiones cercanas, tanto si decides participar como si optas por ser anfitrión.

Campfire es tan genial que te mantiene conectado entre los diferentes juegos de Niantic. Podrás enviar mensajes directos a tus amigos, coordinar encuentros futuros y administrar tu lista de amigos de Niantic de manera sencilla y conveniente.

Los jugadores también pueden marcar áreas donde apareció un Pokémon raro, para ayudar a otros jugadores a encontrarlos. La nueva función Team Up elimina la necesidad de depender de las invitaciones a incursiones.

La nueva app social de Pokémon GO ya está disponible en móviles

Campfire ya está disponible en todo el mundo para smartphones compatibles tanto en Android como en iOS. Esta app te permitirá descubrir y conectarte con las comunidades locales de jugadores de Pokémon GO.

Con Campfire, la experiencia de las incursiones en Pokémon GO se vuelve aún más fácil y rápida. Ahora, simplemente tocando el icono verde en la esquina derecha del mapa de Pokémon GO, podrás acceder a la nueva aplicación social desarrollada por Niantic y The Pokémon Company.

Campfire, la aplicación social de Pokémon GO ya está a tu alcance. ¡Descárgala y únete a la diversión ahora mismo! Tampoco te pierdas de estas 10 aplicaciones complementarias para jugar a Pokémon GO como un Pro.