Existen algunas apps interesantes mejorar tu productividad. Sin embargo, AppBlock es una aplicación que también te resultará útil, pues te ayudará a mantener tu concentración. Recuerda que si te mantienes concentrado, también serás más productivo.

Así es AppBlock, la app que bloquea las aplicaciones y sitios web molestos

Así como la función bienestar digital te ayuda a controlar tu adicción al móvil, AppBlock también te resultará útil para conseguirlo. Toma en cuenta que AppBlock es una app que te ayuda a bloquear de forma temporal algunas aplicaciones o sitios web que te distraen cuando necesitas concentrarte en algo.

Puedes configurar AppBlock para que se active en determinadas horas y fechas, además de hacerlo para que se desactive cuando pase el tiempo que hayas determinado. Considera que mientras AppBlock esté activada, tanto las apps como los sitios web que te desconcentran estarán inhabilitados. Asimismo, cuando el «tiempo de concentración» haya pasado, podrás acceder y usar las apps y los sitios web que habían sido inhabilitados. Por otro lado, incluso puedes establecer un límite de tiempo para usar una app durante el día.

AppBlock es una app tan interesante que incluso puedes configurarla para que se active cuando estés en una ubicación específica o cuando el dispositivo se conecte a cierta red WiFi. Considera que estas configuraciones te pueden servir para cuando llegues a tu trabajo.

Para usar AppBlock solo tienes que descargar la app y configurarla. Debes indicarle a AppBlock cuáles son las apps y sitios web a los que no quieres tener acceso cuando la app esté activada. De cualquier forma, también puedes cambiar la configuración de esta app cuando quieras, aunque si sientes que vas a desactivar AppBlock para acceder a otras apps, puedes usar el Modo Estricto.

Sin duda AppBlock es una app que te resultará útil para mejorar tu productividad. Ahora no perderás tiempo en las redes sociales o en otras apps cuando debes estar concentrado. Aunque si no te gusta AppBlock o quieres usar otras aplicaciones para mantener tu concentración, también puedes usar una de las apps para evitar distracciones en tu móvil. De cualquier forma, ya no tienes excusas para seguir perdiendo el tiempo en el móvil y dejar de ser productivo.