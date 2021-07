Si estás en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, y te anotaste desde la app VacunatePBA para darte la primera dosis de la vacuna del Covid, lo más probable es que te hayas sorprendido al ver el mensaje que dice “Sin Turno”.

Ese mensaje dejó desconcertadas a muchas personas, ya que la notificación original que se veía antes decía: “Estás anotado en el programa de vacunación”. Por suerte, existe una solución a este problema, ¿cuál? Sigue leyendo que aquí te la vamos a explicar.

La app VacunatePBA dice “Sin Turno”, ¿qué significa?

Desde ya te recomendamos no alarmarte, pues es normal encontrar este mensaje dentro de la app VacunatePBA. Yo mismo me he tomado el trabajo de averiguar por qué me aparecía este mensaje, pues me había registrado hace varios meses y de un día para el otro apareció la notificación “Sin turno”, algo que sin lugar a dudas me hizo pensar cientos de cosas.

Ante esta situación, llamé al número de teléfono de atención que brinda el servicio de vacunación en la Provincia de Buenos Aires. La operadora que me atendió me dijo que este mensaje aparece en la app cuando suceden las siguientes cosas:

La persona registrada en el sistema está por recibir un turno para vacunarse .

. La persona ya recibió la primera dosis y aún no hay fecha para que se le aplique la segunda vacuna.

En resumen, el sistema se encarga de poner o remover los mensajes cuando sea necesario, por lo que el mensaje “Sin turno” que aparece en la app, no quiere decir que se ha perdido el turno, todo lo contrario, quiere decir que aún no se le ha asignado un turno a esa persona.

¿Antes tenías turno y ahora la app VacunatePBA te dice “Sin turno”?

Si antes podías ver un turno asignado en la app, pero el mensaje desapareció y ahora dice “Sin turno”, no tienes que alarmarte. Hay veces en donde la app no se logra comunicar con el servidor, y esto ocasiona que no aparezca el turno en la app.

Puedes solucionar esto de forma muy simple:

Ingresa en los Ajustes de tu dispositivo móvil.

de tu dispositivo móvil. Pincha en “Aplicaciones y notificaciones”.

Pulsa sobre la app “VacunatePBA”.

Dale al botón que dice “Forzar detención”.

Pulsa sobre la opción que dice “Aceptar”.

Ingresa en “Almacenamiento y caché”.

Toca la opción que dice “Borrar memoria caché”.

Pincha en “Liberar espacio de almacenamiento”.

Y, por último, pincha en “Aceptar”.

Además, deberás actualizar la app VacunatePBA manualmente, o sea, desde Google Play Store. Luego de haber realizado todos los pasos que te mostramos arriba, te recomendamos verificar si el mensaje “Sin turno” se ha eliminado de la app VacunatePBA:

Abre la app VacunatePBA.

VacunatePBA. Ingresa tu DNI y número de trámite .

. Verifica si el mensaje ha cambiado.

Sin mucho más que añadir sobre el tema, es importante mencionar que este mensaje suele mostrarse en dispositivos móviles con Android 10. Si estos consejos no han solucionado el problema, puedes probar estas soluciones relacionadas con los problemas que tiene Android 10.