Cada día se crean nuevas aplicaciones que invaden el mercado haciendo promesas de que te ayudarán a solucionar tus problemas y harán tu vida más fácil, y sí que es verdad que existen algunas que cumplen con su función, mientras que otras… no tanto.

Si colocas en la Play Store «cómo saber si alguien me bloqueó en WhatsApp», «aplicación que avisa si alguien me bloqueó en WhatsApp» o algo por el estilo, siempre habrá una aplicación que te aparecerá entre las primeras y se trata de ¿Quién me bloquea? Y la verdad es que parecer ser la única aplicación en Play Store que te promete dejarte saber cuándo alguien te ha bloqueado en WhatsApp, pero, ¿realmente funciona?

Cómo usar la aplicación que avisa si alguien te ha bloqueado en WhatsApp

Usar esta aplicación es bastante sencillo, cuando la inicies verás una pantalla en donde se te pedirá que introduzcas el nombre del contacto del cual tienes la sospecha de que te ha bloqueado. Tienes la opción de simplemente escribir su nombre en el espacio en blanco o de seleccionarlo desde tus contactos. Una vez seleccionado el contacto, puedes iniciar.

Cuando hayas oprimido el botón de Iniciar te aparecerán algunas preguntas, entre las cuales se encuentran: ¿puedes ver la última conexión del contacto? ¿Puedes ver su foto de perfil? Entre otras, que básicamente son las mismas que encontrarás si entras a nuestro artículo de señales de que alguien te ha bloqueado en WhatsApp.

La aplicación te da la opción de responder si o no a estas preguntas y basándose en tus respuestas te arrojará un resultado con una certeza del 100% en todos los casos.

¿La aplicación para saber quién te ha bloqueado en WhatsApp funciona?

Esta aplicación funciona simplemente tomando las respuestas que le hayas dado y basándose en eso, te dice si te han bloqueado o no.

La parte en donde introduces el nombre del contacto es solo un poco de teatro para hacer que las cosas se vean más interesantes, pero realmente no agrega absolutamente nada al resultado final que arroja la app.

E incluso, podrías poner el nombre de un contacto que ni siquiera tengas agendado en tu teléfono o el nombre de alguien que ni conozcas. Puedes hasta colocar letras al azar y la aplicación de igual manera te arrojará un resultado, ya que esta no toma en cuenta el nombre para nada, es simple relleno.

Y la verdad es que tampoco se trata de un timo, puesto que la misma aplicación coloca en su descripción que averiguarás quien te ha bloqueado respondiendo unas preguntas y la verdad es que sí, eso es todo lo que hace la app, hacerte preguntas.

Dicho esto, no parece que sea muy útil que tengas esta aplicación ocupando espacio en tu teléfono. Básicamente, si cumple lo que dice, sin embargo, no creo que sea de mucha utilidad.

La verdad es que existen muchas aplicaciones de este estilo en el mercado que realmente no agregan nada, por ejemplo, las aplicaciones que te prometen enfriar tu teléfono cuándo se sobrecalienta.

