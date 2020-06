Si personalizar tu pantalla de bloqueo con una app no te ha devuelto el resultado que querías, no te preocupes, puedes cambiar la forma en que desbloqueas tu móvil de forma divertida y “llamativa”. Y es que aquí te vamos a mostrar una aplicación que no solo te permitirá hacer eso, sino que además te dejará dibujar en la pantalla de tu teléfono para desbloquearlo, ¿interesante no?

Descarga esta app y desbloquea tu móvil dibujando

Antes de que te mostremos cómo funciona la app Pantalla de bloqueo con gesto, es necesario que la descargues e instales en tu móvil. Al tratarse de una herramienta gratuita, no deberás pagar absolutamente nada para poder usarla. Y lo mejor de todo es que no tiene publicidad, algo bastante raro de encontrar en este tipo de aplicaciones.

Las características que destacan a esta aplicación para Android son las siguientes:

Permite dibujar letras, números, símbolos, firmas e incluso objetos .

. Puede utilizarse una huella dactilar para desbloquear el móvil.

Se pueden elegir distintos colores al momento de dibujar.

Funciona en cualquier dispositivo móvil con Android 6.0 o superior.

¿Cómo funciona Pantalla de bloqueo con gesto?

El funcionamiento de esta aplicación es realmente muy sencillo, pues solo se debe dibujar una forma o símbolo para luego utilizar ese mismo dibujo para desbloquear el móvil. De igual forma, si descargaste la app y no sabes cómo configurarla, no te preocupes, a continuación, te explicamos todo lo que tienes que hacer:

Una vez descargada, instalada y abierta la aplicación, pincha en la opción que dice Crear gesto.

Dibuja una letra, número u objeto en la pantalla.

Vuelve a realizar el mismo dibujo que hiciste anteriormente.

Si te gustó el gesto, desliza la pantalla hacia la izquierda.

Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre Crear contraseña de recuperación .

. Ingresa cuatro dígitos (debes recordarlos por si te olvidas del gesto que has puesto al principio).

(debes recordarlos por si te olvidas del gesto que has puesto al principio). Pincha en Aceptar para terminar con la configuración de la app.

para terminar con la configuración de la app. Activa Gesture Lock Screen en la parte de Acceso a notificaciones.

Dale al botón que dice Aceptar.

Activa la opción que dice Permitir mostrar sobre otras apps.

mostrar sobre otras apps. Dale al botón Comenzar para proseguir con la configuración y listo, habrás terminado de configurar absolutamente todo.

Si has realizado todo bien, deberías poder desbloquear tu móvil dibujando la letra, número o bien dibujo que has realizado dentro de esta aplicación. Por otra parte, si quieres desbloquear tu móvil con el rostro, deberás descargar otra app porque la que te mostramos aquí no incluye esa función.

Sin mucho más que añadir, si tienes problemas configurando esta app déjanos un mensaje para que podamos ayudarte. Ten en cuenta que no es para nada difícil configurarla, sobre todo si se siguen los pasos al pie de la letra.