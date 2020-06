¿Estás teniendo problemas para ver TV en Telegorda? No te preocupes, esto es algo que suele suceder muy a menudo. Si en este preciso momento no puedes acceder a dicha app, es mejor que vayas buscando alternativas para no quedarte con tu dosis diaria de televisión.

Por suerte nos tienes a nosotros, ya que aquí te vamos a mostrar cuáles son las 3 mejores alternativas a Telegorda que puedes encontrar en Android, ¿no nos crees? Sigue leyendo y te vas a dar cuenta de que estamos en lo cierto.

Las 3 mejores alternativas a la app Telegorda

Antes de que repasemos las mejores alternativas a Telegorda para Android, es importante mencionar que todas estas plataformas que te dejamos a continuación también funcionan en Smart TV, por lo que puedes ver su contenido desde tu móvil o televisor inteligente (descargando la app en ambos dispositivos).

Mitele

El servicio de streaming Mitele es una interesante alternativa a la app Telegorda que deberías tener en cuenta. De la mano de Mediaset, este servicio engloba a varias cadenas: Telecinco, Cuatro, Divinity, Boing, Me Mad, Energy, Telemanía y muchas otras más.

Cabe destacar que el servicio que brinda Mitele es gratuito, aunque puedes darte de alta en Mitele Plus para ver contenido premium y sin anuncios por tan solo 3 euros por mes.

SKY España

Si quieres una buena alternativa a Telegorda para poder ver todos los canales de la TDT española, como así también películas y series, SKY España es la aplicación que debes descargar. Por otro lado, puedes tener acceso a todo el contenido que ofrece esta plataforma de manera gratuita por un mes, aunque terminado ese periodo de prueba deberás pagar 6.99 euros al mes.

Los canales de televisión que se pueden visualizar dentro de SKY España son estos: FOX, FOX Life, TNT, Calle 13, Syfy, Comedy Central, MTV, AXN White, TCM, Historia, Nat Geo, Nickelodeon y Disney Jr. De momento, esta app no ofrece canales deportivos, y todo parecería indicar que no existirá este tipo de contenido en la plataforma.

AtresPlayer

Gracias a este servicio de streaming podrás ver series, películas y canales de televisión de cadenas como: Antena 3, La Sexta, Neox, Mega y muchas más. Si bien el contenido es de pago, tendrás la posibilidad de acceder a una prueba gratuita de 7 días si te das de alta en AtresPlayer.

El contenido que ofrece AtresPlayer es muy variado: series nacionales e internacionales, telenovelas, películas, programas en vivo, documentales, eventos deportivos y programas infantiles. Y, como si todo eso fuera poco, podrás visualizar todo ese contenido en calidad HD desde donde tú quieras.

Sin mucho más que añadir, es importante mencionar que hay más alternativas a la app Telegorda para ver TV gratis en Android. Las que te mostramos aquí son las más conocidas, pero puedes descargar otras aplicaciones desde Play Store sin ningún tipo de problema.