La mayoría de personas confiamos en la tecnología todos los días como una pieza fundamental de nuestro bienestar. Está con nosotros desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. En lo que respecta a las aplicaciones, incluso tenemos algunas para recordarnos que bebamos agua o para registrar cuánto dormimos. Sin embargo, las aplicaciones en realidad pueden ofrecernos mucho más que eso.

Por ejemplo, ¿por qué no usar aplicaciones para viajar? Pueden ser útiles, especialmente si necesitas ayuda para moverte durante las vacaciones. Dicho esto, a continuación encontrarás algunas de las aplicaciones de viaje más útiles para Android.

Booking.com

Booking.com debe ser una de las aplicaciones de viajes más completas que existen. No importa a dónde quieras ir, en esta app encontrarás muchas ofertas de alojamiento. Hoteles, hostales, moteles de todo el mundo y más están esperando a que veas sus ofertas en esta app.

Lo mejor de Booking.com son las críticas que los usuarios hacen a los sitios donde se alojan. Son honestas, muy informativas, y encontrarás información adicional en solo unos segundos con tan solo deslizar hacia abajo la pantalla de tu móvil. Esta app es una de las primeras de este tipo, y por lo que parece, es también una de las apps de viajes más apreciadas del mercado.

Airbnb

Por supuesto, en una lista como esta no podía faltar la app Airbnb. Todos los que viajan mucho saben que los hoteles y otros establecimientos de este tipo pueden ser bastante caros y, por ello, Airbnb es una excelente herramienta.

Con ella podrás encontrar alojamiento a precios moderados en casi cualquier lugar a donde quieras ir. Sin embargo, si quieres encontrar un anfitrión popular, ten en cuenta que debes planearlo con antelación. Las mejores ofertas se agotan de inmediato, y algunos anfitriones hacen reservas con un año de anticipación. La aplicación es muy fácil de usar.

El Traductor de Google

Actualmente, la barrera del idioma ya no existe gracias a aplicaciones como el Traductor de Google. Sin dudas, este es uno de los mejores traductores disponibles para Android y lo mejor de todo es que es gratis. Teniendo esta app en tu móvil, cuando vayas a un país extranjero, ya no tienes que molestarte en aprender frases básicas del idioma local. Puedes hacerlo si lo deseas, pero en idiomas como el chino te llevará bastante aprender cosas básicas. Así que, no te compliques la vida y usa el Traductor de Google.

No solo puede traducir palabras de casi todos los idiomas, sino que tienes la opción de traducir en tiempo real. De esa forma, te ayudará a comunicarte con los locales fácil y rápidamente. Una de las mejores funciones de esta app es la que te permite usar la cámara de tu móvil para traducir cosas como menús y señales de la calle. Por esas y otras razones, el Traductor de Google es definitivamente una aplicación imprescindible cuando vas de viaje a un país extranjero.

TripIt

Crear un itinerario de viaje puede causar muchos dolores de cabeza, especialmente si quieres hacer muchas cosas. Lo que hace TripIt es integrar todo tu itinerario en un solo lugar. Puede ayudarte diciéndote si hay nuevas aperturas en un vuelo o incluso si hay cancelaciones. TripIt hace un trabajo fantástico al organizar todo lo que planeas en un solo lugar. Pero lo mejor de todo es que la aplicación es gratuita, así que pruébala ya.

Estas aplicaciones pueden ser un salvavidas cuando quieres que las cosas se hagan rápidamente y sin molestias en las vacaciones. Sin embargo, existen muchas más apps que pueden ayudarte con tu viaje. Por ejemplo, algunas aplicaciones te ayudan a solicitar una visa electrónica (siempre que haya una disponible para el país al que vayas a ir). Las posibilidades son infinitas cuando se trata de tecnología, y las aplicaciones son una gran parte de eso. Te permiten disfrutar de tus vacaciones sin tener que preocuparte por cosas como el alojamiento, los vuelos, el alquiler de coches o la barrera del idioma. Así que lo único que te queda por hacer es coger tu pasaporte y hacer la maleta para emprender el viaje.