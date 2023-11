¿Alguna vez escuchaste de Ace Stream para Android? Si no has escuchado de esta app o quieres saber más de la misma no te preocupes, ya que en esta publicación te diremos lo que hace y cómo puedes instalarla.

Ace Stream es una aplicación que tiene la capacidad para reproducir contenido streaming de forma descentralizada gracias al uso del protocolo P2P. Es muy fácil de usar y está basada en VLC Media Player, un reproductor multiplataforma del que te hemos hablado en el pasado.

Como es un reproductor de streaming descentralizado que funciona mediante el protocolo P2P, en el mismo puedes encontrar una enorme cantidad de contenido que llegue a ser transmitido en la web por cualquier persona. Además, el contenido que allí se transmite es de buena resolución y muy variado.

Cómo descargar e instalar el APK de Ace Stream para Android

Si quieres descargar e instalar el APK de la referida aplicación es muy fácil y solo debes hacer lo siguiente.

Lo primero, es dirigirte a este enlace y te aparecerán múltiples enlaces para diferentes sistemas operativos, pero el que debes buscar es el que se llama “Ace Stream (New)” y de todos los enlaces que verás, debes elegir el primero que está al lado de “stable versión” .

y de todos los enlaces que verás, debes elegir el primero que está al lado de . Luego, debes esperar a que se descargue la aplicación. Es posible que el navegador te pida permisos para que la app se instale al ser descargado desde la web.

Ver una trasmisión es muy sencillo, solo debes abrir una cuenta (o abrir sesión con tu cuenta de Google), presionar el menú arriba y a la derecha, elegir la opción “Introduzca la ID del contenido” e introducir un enlace de una transmisión en el campo de texto. Por último, solo debes elegir “Ace Player” como reproductor y la reproducción comenzará.

El único detalle es que las listas de enlaces de reproducción de contenido no vienen en la app, sino que tendrás que conseguirlas por ti mismo. Adicionalmente, debes saber que tampoco guarda contenido de ningún tipo, sino que solo se limita a la transmisión en streaming.

El uso que se le puede dar a Ace Stream

Esta aplicación no ha estado exenta de polémica. Su protocolo P2P descentralizado permitió que varias personas vieran los partidos de LaLiga de forma gratuita debido a que terceras personas los retransmitían. Obviamente, esto no les gustó a las autoridades del torneo de fútbol español.

Tras un proceso legal, los sitios web para retransmitir los partidos gratuitos fueron eliminados, pero la aplicación como tal no lo fue. De hecho, los desarrolladores dejan en claro que no apoyan la transmisión de contenido de pago mediante la app y que esto es responsabilidad de los usuarios.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Pudiste descargar Ace Stream para Android sin complicaciones? Cuéntanos en la caja de comentarios y comparte esta publicación.