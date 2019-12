La cena de Nochebuena es un momento especial para compartir. Sin embargo, sabemos que algunas veces te tocará pasarla con la familia de tu novio o novia. Es por eso que hoy te diremos unos consejos para que lo pases excelente y todos hablen bien de ti. No tengas pena y descubre las 5 aplicaciones para sorprender a tu cuñado en la cena de Nochebuena.

Las herramientas que encontrarás son de todo tipo, algunas te servirán para mejorar el rendimiento del móvil, otras te cambiarán el diseño de este y la última, si tienes suerte, te hará pasar un rato bastante divertido.

Estas son las 5 aplicaciones para sorprender a tu cuñado en la cena de Nochebuena

En Androidphoria sabemos que puede que sea tu primera cena de Nochebuena en casa de los padres de tu novio o novia. ¿Te encontrarás con algún cuñado fastidioso? Puede ser, pero tranquilo porque te traemos estos consejos para mantener ocupado a tu cuñado y lo puedas pasar excelente.

YouTube Vanced

YouTube Vanced es la mejor app para que sorprendas a tu cuñado. Con esta, podrás bloquear la pantalla del móvil sin que el vídeo se pare. Además, olvídate de la molesta publicidad de YouTube, con Vanced no la verás más.

Esta app no está disponible en la Play Store, sin embargo acá está el tutorial para que sepas cómo descargar e instalar YouTube Vanced sin root.

Walli

He buscado muchas apps que me ofrezcan lo mismo que Walli, pero no he podido encontrar ninguna. Walli es la herramienta perfecta para tener el fondo de pantalla que desees, pues los diseños que encontrarás acá están hechos por artistas.

Puedes escoger hasta 10 imágenes que te gusten y configurarlas de forma interactiva para que cada cierto tiempo cambie como fondo de pantalla. Además, si tu cuñado es artista, dile que podrá ganar fama y dinero subiendo sus diseños a la app.

Split Screen Launcher

Aunque Android te permita hacer la división de pantalla con algunas apps, con Split Screen Launcher es mucho más cómodo porque puedes crear los accesos directos de las apps que más te gusten. Así estarás viendo Netflix o YouTube mientras revisas tu correo o le escribes a alguien por WhatsApp.

Lo mejor es que no tienes límites de accesos directos así que podrás crearlos y modificarlos a tu gusto. De seguro algo que mantendrá ocupado a tu cuñado durante la cena de Nochebuena.

Dark Mode

Lo más famoso de 2019, sin duda alguna, es el modo oscuro y, aunque algunos móviles ya lo tiene incluido como parte de su configuración, otros no. Es por esto que te hemos querido traer la app más sencilla y eficaz para poner el modo oscuro en tu móvil.

No pesa nada, no tiene publicidad y no ralentiza tu teléfono. Tan solo debes instalarla, ingresar en ella y encender el modo oscuro. Si tu cuñado se aburre tan solo debe acceder de nuevo a la app y desactivar esta función.

Call of Duty Mobile

Sin duda que no podíamos cerrar estas 5 mejores apps para sorprender a tu cuñado sin nombrar a Call of Duty Mobile. ¿Es un juego ya conocido? Si, pero es el mejor juego del 2019 en smartphones, así que sorprende a tu cuñado demostrándole lo bueno que eres jugando.

Si eres un principiante no te preocupes porque acá te decimos los mejores trucos para que lo derrotes en un abrir y cerrar de ojos: