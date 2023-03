Fiarse de los servicios de almacenamiento en la nube para guardar las fotos, vídeos y demás archivos que no caben en tus dispositivos no es una buena idea. No solo estás dejando en manos de terceros cosas que son valiosas para ti (con todos los riegos que ello implica), sino que además tarde o temprano tendrás que pagar una cuota mensual para guardar todos los archivos que quieres. ¿La solución? Apostar por el almacenamiento externo.

Hoy en día, con los precios de los discos duro y SSD cayendo en picado, no resulta muy caro contar con almacenamiento externo donde puedas guardar de forma segura tus cosas y transferirlas fácilmente de un dispositivo a otro rápidamente. Eso sí, para montarte una buena unidad de almacenamiento local externo necesitas algunos accesorios.

En las ofertas semanales de Ugreen puedes conseguir las carcasas y hubs necesarios para tener almacenamiento externo a un precio reducido. Vamos a verlos… ¡Llévate el que más te interese!

Caja RAID de 5 bahías USB-C a SATA HDD: hasta 100 TB de almacenamiento externo para tus dispositivos

Comenzamos con la caja RAID de 5 bahías de UGREEN, también conocida como estación de acoplamiento para discos duros externos. A esta caja puedes añadirle hasta cinco HDD de 2,5″ o 3,5″ para tener una capacidad de almacenamiento de 100 TB como máximo. Soporta 8 modos de RAID y una velocidad de transferencia máxima de 5 Gbps. Además, trae dos ventiladores incorporados que apenas hacen ruido y mantienen baja la temperatura de los discos duro.

Es compatible con Windows, Linux y macOS, y cuenta con conexión USB 3.1 Tipo C, Thunderbolt. Por cierto, mide 3,98 x 29,38 x 19,50 centímetros y pesa 2,99 kilogramos. Y lo mejor es que en estas ofertas puedes llevártela a mitad de precio con el siguiente botón:

Precio oficial: 299,99 €

Descuento: 100 €

Precio final: 199 €

Carcasa para SSD M.2 NVMe externo: con puerto USB 3.2 Gen 2 y velocidad de hasta 10 Gbps

Esta carcasa de UGREEN te permite convertir un SSD M.2 NVMe para ordenadores en un SSD externo y portátil con puerto USB-C que puedes conectar a cualquiera de tus dispositivos. Soporta la tecnología USB 3.2 Gen 2 y el protocolo UASP para transferir tus archivos rápidamente con una velocidad máxima de 10 Gbps. Está hecho con aleación de aluminio y tiene un pad de silicona interno para disipar mejor el calor.

Es compatible con SSD 2280, 2260, 2242 y 2230. Dicho sea de paso, funciona con ordenadores y portátiles Windows, Linux y macOS. Además, puedes utilizarlo con móviles Android sin problemas. Es un 35 % más pequeño que un iPhone de 6,1″ e instalarle un SSD es muy fácil, ya que no requiere herramientas. Puedes comprarlo un 37% más barato con el siguiente botón:

Precio oficial: 37,99 €

Descuento: 37%

Precio final: 23,99 €

Hub USB-C 4 en 1: añade puertos USB 3.0 a tus dispositivos con velocidad de hasta 5 Gbps

Por último, tenemos el compacto hub USB-C 4 en 1 de UGREEN que te permite añadir cuatro puertos USB 3.0 tipo A a tus dispositivos mediante un puerto USB-C, ya sea para conectarles periféricos como mandos, teclados y ratones, o para conectarles memorias USB. Alcanza una velocidad de transferencia máxima de 5 Gbps y es compatible con prácticamente cualquier móvil, tablet o PC con puerto USB-C.

Es un gadget muy útil y barato. En estas ofertas puedes conseguirlo por poco más de 10 euros. Sin duda alguna, es uno de esos accesorios que, por lo económico que es, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Usa el siguiente botón para comprarlo en oferta:

Precio oficial: 19,99 €

Descuento: 30%

Precio final: 13,99 €

Recuerda que estas ofertas no durarán más de una semana, así que compra el accesorio que te interese cuanto antes. ¿Cuál de estos accesorios UGREEN de almacenamiento externo te llevarás a casa?