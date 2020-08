Desde que salió la primera Mi Band al mercado, Xiaomi se ha hecho dueño de este mercado, y con cada nueva versión logra afianzar su lugar en lo más alto. Tanto es así, que la mayoría de sus usuarios actualiza de Mi Band con cada nuevo modelo, para poder disfrutar de las nuevas funciones y características disponibles.

Por esta razón, muchos se preguntan si las correas que han comprado para la Xiaomi Mi Band 4 les van a funcionar a la nueva Mi Band 5. Pero antes, veamos si realmente es necesario comprar esta nueva smartband.

¿Vale la pena cambiar la Mi Band 4 por la Mi Band 5?

Esta es una pregunta que se presenta con cada nueva versión, ya sea de un móvil, smartwatch, auriculares, o en este caso, de una smartband. Y la verdad es que en diseño no hay gran diferencia, salvo que la pantalla AMOLED de la Mi Band 5 es un poco más grande. Es en el interior en donde Xiaomi ha decidido enfocar más sus esfuerzos.

La nueva Mi Band 5 pasó de poder monitorear 6 tipos de actividades deportivas a 11, agregando además, supervisión del ciclo menstrual, detector de REM, índice de vitalidad PAI, modo para entrenar la respiración, entre otras funciones.

Como puedes ver, la pulsera Mi Band 5 ofrece nuevas funciones interesantes, por lo que si alguna de estas te interesa, lo más lógico es que cambies a esta nueva versión. Tenemos un artículo más detallado sobre las diferencias entre la Xiaomi Mi Band 4 y Mi Band 5 para que puedas decidirte con más seguridad.

¿Son compatibles las correas de la Mi Band 4 para la Mi Band 5?

Finalmente, si has decidido comprar la nueva Mi Band 5, debemos decirte que lamentablemente las correas de la Xiaomi Mi Band 4 no te servirán en este nuevo modelo. El problema es que la pantalla de la Mi Band 5 es de 1,10 pulgadas, y la de la Mi Band 4 es de 0,95 pulgadas, por lo que no encajará correctamente.

Sin embargo, ya hay disponible muchos modelos de correas en Amazon, aquí te dejamos un enlace para que adquieras un paquete de 16 correas de silicona con colores diferentes, para que puedas combinarla con tu ropa. Tiene un precio de 11,69 €, pero posee un cupón de descuento del 10% del precio final, aunque es por tiempo limitado.