A veces apetece tener el móvil erguido sobre la mesa o escritorio para poder ver la pantalla fácilmente sin tener que sujetarlo con tus manos. Tener un soporte de móvil para mesa es ideal para cuando estás siguiendo el tutorial de una receta mientras cocinas, cuando quieres ver una película o serie desde tu teléfono, cuando estás jugando en Android con mando, cuando deseas estar al pendiente de las notificaciones del móvil mientras trabajas en el PC, entre muchos otros escenarios más.

¿Aún no tienes un soporte de móvil para mesa? No te preocupes, aquí te traemos una selección de los mejores que puedes comprar considerando su relación calidad / precio y factor de forma. Son accesorios realmente baratos y útiles, así que no te los pierdas.

7 soportes para colocar tu móvil sobre la mesa de forma segura

Antes, ya te presentamos los 5 mejores soportes de coche para móvil, por lo que en esta ocasión queremos presentarte los mejores de mesa. Para esta lista, hemos evitado elegir soportes de mesa del mismo tipo (a pesar de que sean de distinta marca) con el objetivo de brindarte una auténtica variedad de opciones. Hemos seleccionado los mejores soportes de móvil para mesa de su tipo y aquí tienes el resultado.

Soporte universal SANTER LABS reforzado y ajustable

Si quieres un soporte de móvil para mesa sencillo y económico que funcione con cualquier tipo de móvil e incluso tablet, el de SANTER LABS es una buena opción. Se puede ajustar en un ángulo entre 0º y 100º y es compatible con dispositivos de pantalla entre 4″ y 10,4″. Está hecho con un materia ABS de alta calidad y tiene un tamaño de 8,7 x 9,7 cm. ¡Es resistente y no ocupa nada de espacio! Además, tiene partes de goma para proteger tu dispositivo y evitar resbalones. Su precio es de solo 6,95 € en Amazon.

Base para móvil de OMOTON

Un soporte de móvil para mesa aún más sencillo es el OMOTON, que no es ajustable, pues es básicamente una pieza de metal diseñada para disponer tu dispositivo en una única posición fija. La ventaja de esta base es que está fabricada con una aleación de aluminio que promete ser extremadamente duradera. A pesar de su tamaño compacto (5,99 x 8,99 x 9,09 cm), se puede usar con tablets grandes sin problemas. También es ideal para cargar tus dispositivos, ya que tiene los agujeros necesarios para pasar el cable.

Por supuesto, tiene almohadillas de goma para evitar resbalones y rayones en tu dispositivo. Lo puedes conseguir en los colores oro rosa, rojo, negro y azul. Su coste es de apenas 6,99 € en Amazon.

Soporte ajustable de Amazon Basics

En la línea de accesorios de Amazon Basics existe un soporte ajustable para móviles muy chulo. Es como el que vimos antes, pero tiene una bisagra para ajustar el ángulo de sujeción del móvil hasta 270º. Además, se puede plegar completamente para hacerlo más compacto y así llevarlo a todos lados sin que suponga una carga. Por cierto, su material de fabricación es aluminio con acabado negro o plateado.

Mide 8 x 7,3 x 9,5 centímetros y es compatible con cualquier dispositivo que mida entre 10 y 20 cm. ¿Cuánto cuesta? 11,99 €. Nada mal, eh.

Soporte vertical de OMOTON

OMOTON también tiene un soporte de móviles vertical que permite sostener tu dispositivo a una gran altura. Este soporte de aluminio tiene una varilla que se puede alargar hasta 50 mm y una bisagra con la que puedes ajustar el ángulo entre 0º y 45º. ¡Es súper versátil y flexible! Aparte, cuenta con una base de metal con un grosor de 8 mm y longitud de 90 mm que es bastante firme y resistente para que tu teléfono o tablet no se caiga fácilmente.

La altura a la que este soporte puede elevar tu teléfono varía entre 160 y 210 mm. Dicho sea de paso, la base y el brazo tienen las necesarias almohadillas de goma que evitan caídas y deterioros del dispositivo. Puedes comprarlo en Amazon por 13,99 €.

Base con cuello de cisne Lamicall

El soporte de cuello de cisne Lamicall es la definición de flexibilidad. Y es que tiene un brazo flexible de 850 mm de longitud que puedes mover a tu gusto y queda bastante firme en la posición que prefieras. Asimismo, cuenta con un soporte de clip de rotación de 360º con el que podrás dejar fijo tu móvil donde quieras.

A diferencia de los otros soportes de esta lista, este se engancha a presión al borde de una mesa. Ten en cuenta que su abrazadera se puede abrir hasta las 2,36 pulgadas. Con ofertas ocasionales, puedes conseguir este soporte de cuello de cisne por solo 16,14 € en Amazon.

Soporte amplificador de volumen hecho de madera

Esta pequeña pieza de madera que cuesta 14,29 € ha sido específicamente moldeada para sostener de pie tu teléfono inteligente y amplificar el sonido de sus altavoces inferiores. ¡Convierte tu teléfono en un altavoz! No esperes un milagro, pero sí que podrás aumentar el volumen máximo de tu móvil con este accesorio por su bien pensada concavidad ubicada en la parte de abajo. Mide 11 x 7 x 3,5 centímetros y pesa 105 gramos.

Soporte de madera QiCheng&LYS con estilo

Por último, tenemos la pieza de madera modelada con distintas figuras de la marca QiCheng&LYS. Está diseñada para sujetar de pie tu smartphone de una forma divertida que llamará la atención de cualquiera que lo vea. En concreto, este soporte está disponible con tres figuras diferentes: caballo, persona haciendo una patada de kung-fu y persona sujetando el móvil con su espalda.

Está hecho con madera maciza, 100 % natural y ecológica, por lo que es bastante duradera y no se daña fácilmente. Además, cabe resaltar que es compatible con cualquier smartphone grande o pequeño. ¡Ah! Y mide 7,6 x 9,5 x 10 centímetros con un peso de 80 gramos. Su precio es de 8,99 €.

Y tú… ¿con cuál de estos soportes de mesa para móviles te quedas? Déjanos tu elección en los comentarios.