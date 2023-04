Aunque hoy en día existen un montón de excelentes tablets Android (como la Xiaomi Pad 6, Galaxy Tab S8, ZTE Axon Pad 5G, Lenovo Tab Extreme y Vivo Pad 2) no cabe duda que las de Apple siguen siendo los mejores dispositivos de gran pantalla. Las iPad son las tablets por excelencia y, si tienes una de sus diferentes versiones, no te puede faltar el accesorio que con la que puedes convertirla en tu cuaderno o lienzo: un lápiz óptico. ¿Aún no tienes uno? Pues aquí te traemos los 5 mejores que puedes comprar en Amazon.

Los 5 mejores lápices ópticos digitales para tu iPad

Apple tiene su propio lápiz óptico especialmente diseñado para las iPad: el Apple Pencil (2° Gen) que cuesta casi 150 €. Sin embargo, esto no significa que no se puedan usar Stylus de otras marcas en estas tablets. Por ello, a continuación te presentamos las mejores alternativas al lápiz óptico de Apple:

MEKO lápiz capacitivo 2 en 1

Si quieres un Stylus para tu iPad y no quieres gastar mucho, entonces debes optar por la opción más económica del mercado: el lápiz MEKO 2 en 1 de tan solo 10,99 €. Este lápiz viene con dos tamaños de puntas de goma (5 y 7 mm) para que puedas usarlo tanto en tareas que requieran una alta precisión como para el uso diario y el entretenimiento.

Wacom Bamboo Stylus

Otra opción bastante asequible del mercado es el Wacom Bamboo Stylus que tiene un precio de 23,75 €. Este viene con una punta de goma ultradelgada de tan solo 6 mm y tiene un diseño muy ergonómico y portable que de seguro te encantará.

Logitech Crayon

Si estás buscando una opción más profesional, entonces tienes que probar el Creyon de la prestigiosa marca de periféricos Logitech. Este tiene un precio de 58,98 € y, a diferencia de los dos anteriores, no tiene una punta de goma. De hecho, funciona con un sistema de punta inteligente que, mediante sensores luminosos, envía señales a la pantalla con un nivel de precisión muy alto. Esto le permite tener una punta de tan solo 2 mm y cuenta con una batería interna recargable para más de 7 horas de uso. Cabe mencionar que solo funciona con versiones de iPad de 2018 y modelos posteriores.

Zagg Pro Stylus

Zagg es otra de las marcas de lápices ópticos profesionales y tienen un modelo que va perfecto con las iPad: el Zagg Pro Stylus de 62,94 €. Este lápiz óptico funciona con iPad de 2018 y modelos posteriores. Además, cuenta con un sistema de punta inteligente que reconoce la inclinación y su batería ofrece hasta 9 horas de uso.

Adonit Note+

Finalmente, te traemos uno de los Stylus más prémium que puedes comprar para tu iPad. Se trata del Adonit Note+, un lápiz óptico de punta inteligente con batería para 10 horas y un par de botones programables. Además, cuenta con tecnología de rechazo de palma (para que la pantalla no registre el apoyo de la mano) y funciona con iPad de 2018 y modelos posteriores. ¿Su precio? 76,06 €.

Y tú… ¿Cuál de estos lápices te llevarás para tu iPad?