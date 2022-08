¿Tienes un flamante Galaxy Z Flip 4 y quieres protegerlo al máximo? Más te vale que lo hagas porque que tu móvil de 1000 euros se dañe por una caída accidental, o su hermoso diseño se arruine por un rayón, es de las peores cosas que te puede suceder. Por suerte, ya hay disponibles en el mercado muchas fundas para el Samsung Galaxy Z Flip 4 que son de muy buena calidad y pueden mantenerlo a salvo de accidentes catastróficos.

¿Estás en la búsqueda de las mejores fundas para tu Samsung Galaxy Z Flip 4? Has llegado al sitio indicado. A continuación encontrarás distintos tipos de fundas protectoras para tu plegable, así que échales un vistazo y llévate la que más te guste.

5 fundas para proteger tu Samsung Galaxy Z Flip 4 que recomendamos

Para esta lista hemos considerado tanto la calidad de la marca que fabrica la funda como el precio y la variedad de opciones. Eso nos ha dado como resultado la siguiente selección de fundas para tu Samsung Galaxy Z Flip 4.

Funda transparente de FTRONGRT

Si quieres una funda que no oculte el precioso diseño del Galaxy Z Flip 4, deberías usar una transparente. No te recomendamos las de silicona porque se ponen amarillas con el tiempo. En cambio, te aconsejamos apostar por una fabricada con plástico PC que no se amarillenta y que es resistente a arañazos y caídas, como la de la marca FTRONGRT. Esta funda tiene un agarre cómodo, es delgada y mejora muchísimo la protección de tu plegable en 360º. Aparte, es muy económica: cuesta 9,99 €.

Funda mate anti-rayones de SEAHAI

Si no te van las fundas transparentes y prefieres todo lo contrario, entonces la funda anti-rayones de la marca SEAHAI te gustará. Está hecha con un material mate muy ergonómico (disponible en varios colores diferentes) que absorbe todos los golpes y arañazos que podría sufrir tu Galaxy Z Flip 4 para que no le pase absolutamente nada. Además, es bastante ligera y tiene un anillo para que puedas sujetar el plegable con un dedo de forma segura y sacarlo fácilmente del bolsillo. ¿Su precio? Ahora mismo está en 10,58 €.

Funda de lujo con p urpurina de ZJRUI

¿Prefieres presumir que tienes un móvil lujoso? Entonces esta funda con purpurina de ZJRUI te encantará. Está disponible en tres colores (blanco, violeta y rosado) y está hecha con plástico PC y un material PU suave de alta calidad que proporciona protección antiarañazos, antihuellas y antideslizamientos. Es compatible con carga inalámbrica, tiene un anillo de sujeción y en su interior tiene una capa de cuero para proteger el acabado de tu Galaxy Z Flip 4. Su precio es de 18,99 €.

Funda tipo cuero de TenDll

¿Te gusta como se ve el acabado de cuero en los móviles? Quizás la funda de TenDll para el Galaxy Z Flip 4 no sea de cuero 100 % real, pero lo imita bastante bien y garantiza una elevada protección frente a golpes, arañazos y caídas. Y es que está hecha con una doble capa de protección que combina material de PC robusto en la parte interna y material de PU en la parte externa. Puedes conseguirla en color marrón, negro, rojo o azul desde 15,40 €.

Funda protectora ultra-resistente de Croazhi

Finalmente, tenemos la funda más cara de todas, pero también la más resistente y completa. La funda de Croazhi para el Galaxy Z Flip 4 está fabricada con plástico PC sólido, tiras de silicona integradas para evitar deslizamientos y un acabado mate anti-huellas. Lo más interesante es que trae integrado un soporte para fijar el móvil firmemente en un sitio plano, así como un tapa deslizante para ocultar la cámara y proteger mejor las lentes y la pantalla secundaria. Está disponible en cuatro colores distintos y vale 22,88 €.

¡Eso es todo! Esperamos que hayas conseguido la funda ideal para tu Samsung Galaxy Z Flip 4.