La carga inalámbrica es una de las características más demandadas por los usuarios de smartphones, ya que permite recargar la batería sin necesidad de conectar ningún cable al dispositivo. Sin embargo, no todos los modelos cuentan con esta opción, como es el caso de los POCO M5 y M5s, dos terminales de gama media con una excelente relación calidad-precio.

¿Significa esto que no podemos disfrutar de la comodidad de la carga inalámbrica en estos teléfonos? La respuesta es no, ya que existe una forma de añadir esta función a tu POCO M5 o M5s con un par de accesorios económicos y fáciles de usar. En este artículo te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Antes de nada, ¿los POCO M5 y M5s son compatibles con la carga inalámbrica?

La respuesta corta es no. Los POCO M5 y M5s no tienen la capacidad de cargar sus baterías mediante un cargador inalámbrico, ya que no cuentan con la tecnología necesaria para ello. Esta es una de las pocas desventajas que se pueden encontrar en estos modelos, que por lo demás ofrecen un rendimiento excelente y un diseño atractivo.

La razón por la que los POCO M5 y M5s no soportan carga inalámbrica es porque esta función implica un mayor coste de producción y un mayor grosor del dispositivo. POCO ha optado por priorizar otros aspectos, como la potencia, la autonomía y la calidad de la pantalla, y ofrecer un precio muy competitivo en el mercado. Así, los POCO M5 y M5s se pueden adquirir por unos 210 y 190 euros respectivamente, lo que los convierte en una opción muy asequible para quienes buscan un smartphone resultón.

Para añadir la carga inalámbrica solo necesitas estos dos accesorios que te costarán 33 € en total

Al no soportar la tecnología de carga inalámbrica de fábrica, es necesario que compres los dos siguientes accesorios para tu POCO M5 o M5s:

Receptor inalámbrico USB-C de V BESTLIFE por 13 € .

. Cargador inalámbrico Qi Amazon Basics de 10 W por 20 €.

Como su nombre bien lo indica, el receptor inalámbrico se encargará de recibir la carga inalámbrica y transmitirla a tu móvil a través de un pequeño cable USB-C que se conecta a su puerto. Y el cargador inalámbrico será el que conectarás a la toma de corriente y alimentará a tu dispositivo al utilizar como intermediario el receptor inalámbrico.

Si no lo entendiste del todo, no te preocupes porque con la siguiente explicación te quedará todo más claro.

Cómo usar el receptor y el cargador inalámbrico para cargar tu POCO M5 o M5s

Una vez que tengas los accesorios, puedes seguir estos pasos para habilitar la carga inalámbrica:

Conecta el receptor de carga inalámbrica a tu POCO M5 o M5s usando el cable USB-C.

usando el cable USB-C. Pega el receptor a la parte posterior de tu teléfono (quita la etiqueta protectora para revelar el adhesivo).

(quita la etiqueta protectora para revelar el adhesivo). Conecta la almohadilla de carga inalámbrica a la toma de corriente.

a la toma de corriente. Coloca tu móvil sobre la almohadilla de carga para que comience a cargarse.

¡Eso es todo! Ahora puedes disfrutar de la comodidad de la carga inalámbrica en tu POCO M5 y M5s.