Para muchos es un error que Google haya lanzado el Pixel 6a sin soporte para la carga inalámbrica, pero esta vez entendemos a la compañía. Han conseguido que un smartphone con cámara de gama alta tenga un precio menor a 500 € (en España cuesta 459 €), lo cual es ciertamente impresionante. Para ello, han tenido que sacrificar muchas características solicitadas por la gente, entre ellas, la carga inalámbrica. Por suerte, con los accesorios apropiados eso se puede arreglar.

Si quieres tener la posibilidad de cargar de forma inalámbrica tu Google Pixel 6a, aquí te mostramos cómo añadirle esta característica. Solo tendrás que usar dos accesorios que no te costarán más de 35 euros. ¡Ah! Y no hace falta ser ingeniero ni técnico para lograr esto, ya que no tendrás que destapar el móvil ni nada por el estilo.

Los 2 accesorios que necesitas para añadir la carga inalámbrica a tu Google Pixel 6a

Lo único que necesitarás para añadir la carga inalámbrica a tu Google Pixel 6a son estos dos accesorios:

Un receptor de carga inalámbrica .

. Un cargador inalámbrico.

Si haces una búsqueda rápida en Amazon, encontrarás estos accesorios fácilmente. Nosotros te recomendamos el receptor USB-C de carga inalámbrica V BESTLIFE que cuesta 13 €, y la almohadilla de carga inalámbrica de 10 W de Amazon Basics que vale 19 €. Realmente puedes usar cualquiera de estos accesorios de otras marcas, pero asegúrate de que sean de calidad.

Así puedes añadir la carga inalámbrica a tu Google Pixel 6a

Una vez tengas los dos accesorios que necesitas, sigue estos pasos para añadir la carga inalámbrica a tu Google Pixel 6a:

Conecta el receptor de carga inalámbrica al puerto USB-C del Google Pixel 6a .

. Seguidamente, pega la etiqueta del receptor en la tapa trasera del teléfono. No olvides que tienes que quitar antes el plástico que la recubre para pegarla. Opcionalmente, pon a tu Google Pixel 6a una funda (siempre y cuando no sea metálica) para que la etiqueta del receptor no se mueva y quede fija.

del teléfono. No olvides que tienes que quitar antes el plástico que la recubre para pegarla. Por último, conecta la almohadilla del cargador inalámbrico a la corriente y coloca tu móvil sobre ella.

¡Eso es todo! Así el Google Pixel 6a comenzará a cargarse de forma inalámbrica. Técnicamente, no se estará cargando inalámbricamente, ya que lo que ocurrirá será que la almohadilla enviará la carga al receptor y el receptor la transmitirá al móvil a través del puerto USB-C. Por tanto, se cargará como si estuviera conectado a un cable, pero con la comodidad, practicidad y sencillez que ofrece la tecnología de carga inalámbrica.

Ten en cuenta que la carga rápida por cable del Google Pixel 6a es de 18 W, pero los receptores de carga inalámbrica solo suelen soportar un carga básica de 5 V / 1,5 A. Eso significa que de forma inalámbrica tu Pixel 6a tardará mucho más en cargarse. Considera eso para no llevarte una sorpresa.

Si no quedas satisfecho con este tipo de carga inalámbrica, entonces deberías considerar comprarte un móvil que incluya esta tecnología de serie. Aquí te dejamos los 5 mejores móviles económicos con carga inalámbrica.