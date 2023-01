En Amazon puedes conseguir cualquier cosa. Por eso te hemos preparado una lista de los 5 mejores cables USB-C a HDMI para que conectes tu smartphone a tu televisor y puedas ver tus películas favoritas que tengas guardadas en tu móvil.

Los 5 mejores cables USB-C a HDMI para conectar tu móvil a la TV

Hay un detalle importante que debes tener en cuenta, y es que no todos los smartphones cuentan con la capacidad de salida de vídeo para ser conectados a un televisor, Smart TV o monitor.

Por ello, antes de comprar uno de estos cables, te recomendamos que consultes la ficha técnica de tu móvil para que confirmes si cuenta con dicha capacidad o de lo contrario no te funcionará sin importar el cable que hayas comprado. Ahora que ya sabes esto, conoce los mejores cables USB-C a HDMI que puedes encontrar:

Cable Amazon Basics adaptador USB-C a HDMI

El cable Amazon Basics USB-C a HDMI tiene una amplia lista de dispositivos compatibles que no se limitan smartphones. También te puede funcionar si quieres usarlo en una tablet u ordenador. Posee compatibilidad de vídeo 4K y maneja una frecuencia de 30 Hz. Dicho cable viene en tres tamaños diferentes: 30 centímetros (11,96 €), 90 centímetros (14,53 €) y 1.8 metros (13,99 €).

Cable ELECABLE USB-C a HDMI

Al igual que su similar de Amazon, el cable ELECABLE USB-C a HDMI también tiene la capacidad de manejar calidades de video en 4K y posee una función de transferencia de datos de alta velocidad. Además de eso, es el cable perfecto para los Samsung Galaxy S20 al igual que los Redmi Note 8, 9 y 10. Aunque tiene un valor de 32,02 € lo compensa con un chip calidad premium para alto rendimiento.

Cable KabelDirekt USB-C a HDMI

De todos los cables de esta publicación, el cable y Adaptador KabelDirekt USB-C a HDM es el que cuenta con la lista más grande de dispositivos compatibles. Además de funcionar con smartphones, tablets, proyectores, televisores y Chromebooks, también funciona con las MacBook y muchos otros dispositivos con puertos USB-C.

Adicionalmente, sus puertos están chapados en oro, lo que garantiza una mejor conductividad, mientras que la carcasa exterior está hecha de aluminio. Por último, pero no menos importante, también puede manejar una calidad de vídeo 4K y tiene un valor de 19,39 €. Sin duda alguna que es todo un regalo ¿Qué esperas para comprarlo?.

Cable ULT-WIIQ USB-C a HDMI

En lo que a calidad se refiere, el cable ULT-WIIQ USB-C a HDMI no se queda atrás. Los conectores son de una aleación de cobre estañado junto con un blindaje de triple capa que proporciona una mejor transmisión de datos.

También posee una carcasa de aleación de aluminio y el cable está recubierto por cuerdas de nailon trenzado. Soporta resoluciones de 2K y 4K, mide dos metros y su precio es de 28,53 €.

Cable CSL-Computer USB-C a HDMI

El Cable CSL-Computer USB C a HDMI es otra opción bastante completa en lo que a calidad y funcionalidad se refiere. Soporta resoluciones 4K y es compatible con muchos dispositivos, entre ellos: Samsung, Huawei, One Plus y muchos otros como ordenadores, monitores y televisores con puertos HDMI.

Dispone de un productor blindado de tres capas para evitar interferencias y el cable está protegido por un revestimiento de algodón. Viene en dos presentaciones: 1 metro (15,58 €) y 3 metros (20,50 €).

No olvides que en Androidphoria hemos preparado una lista de los mejores cables USB-C que se encuentran en el mercado en caso de que necesites cambiar el que posees actualmente. También revisa nuestra publicación donde te explicamos las formas de conectar tu móvil a tu televisor, ya que existe más de una manera de poder hacerlo.

Por último queremos preguntarte una cosa… ¿Qué te han parecido los cables de la lista? ¿Conoces alguno que sea de mejor calidad? Si es así, cuéntanos en un comentario y si te ha gustado esta publicación no olvides compartirla.