La estrategia de Xiaomi de lanzar nuevos productos al mercado, uno tras otro y sin parar, no se limita solamente a los smartphones. Con su línea de auriculares Airdots (también conocida como Mi True Wireless) hacen lo mismo. Incluso, lo hacen con ese mismo vicio que tiene la compañía de poner distintos nombres a un mismo producto para los diferentes mercados donde se va a lanzar. El año pasado, por ejemplo, se estrenó la segunda generación de los Airdots Pro que, en algunos mercados, ha llegado con el nombre de Xiaomi Air 2 TWS.

Luego, la marca china lanzó una alternativa un poco mejorada de estos nuevos Airdots Pro 2 bajo el nombre de Airdots Pro 2S, también conocidos como Mi Airdots 2S. Ahora, Xiaomi ha lanzado una nueva propuesta de los Airdots Pro 2, más económica, con el nombre de Airdots Pro 2 SE (o Air 2 SE). Aquí te mostramos cómo son estos nuevos auriculares y en qué se diferencian con el modelo normal de la serie.

Todas las características de los Airdots Pro 2 SE

Antes de nada, aquí te dejamos la ficha técnica de estos nuevos Airdots Pro 2 SE para que tú mismo revises sus características principales.

Características Airdots Pro 2 SE Peso 4,7 gramos por auricular y 48 gramos con el estuche de carga. Batería Cada auricular: 40 mAh. Estuche de carga: 410 mAh. Autonomía 5 horas cada auricular y 20 horas con el estuche de carga. Interfaz de carga USB-C. Tiempo de carga 1 hora. Códecs de audio soportados AAC y SBC. Protocolos soportados HFP, HSP, A2DP y AVRCP. Conectividad Bluetooth 5.0. Distancia de conexión 10 metros, sin obstáculos. Resistencias Protección al agua IPX5. Precio Alrededor de 34 euros.

Un estuche de carga diferente, pero manteniendo la cancelación de ruido ENC

A diferencia de sus hermanos mayores, estos Airdots Pro 2 SE llegan con un estuche de carga más rectangular y con un sistema de apertura similar al de los Redmi Airdots. Sin embargo, el diseño en sí de estos auriculares es idéntico al de los Airdots Pro 2 normales. Es decir, cuentan con una barra alargada para ajustarlos al oído y controlarlos, ya que tienen botones táctiles que permiten controlar la reproducción de música, responder llamadas o convocar al asistente virtual.

No tienen cancelación de ruido activa, pero sí tienen ENC (cancelación de ruido ambiental) gracias a los dos micrófonos y a la tecnología beamforming que incorporan. Así que en este aspecto no se diferencian de los Airdots Pro 2. Lo mismo podemos decir de la conectividad, pues ambos modelos se conectan por Bluetooth 5.0 y no pierden la conexión hasta una distancia de 10 metros (sin obstáculos). Por otra parte, hay que destacar que cada auricular pesa 4,7 gramos y junto con el estuche pesan 48 gramos.

No son compatibles con el nuevo códec LHDC

Con respecto a la calidad de audio, estos Airdots Pro 2 SE no decepcionan. Cuentan con un diafragma de 14,2 mm y son compatibles con los códecs AAC y SBC para ofrecer una calidad de sonido bastante aceptable en la mayoría de situaciones. Sin embargo, si los comparamos los Airdots Pro 2 normales, estos nuevos auriculares de Xiaomi tienen una latencia no tan buena (tiempo en que el sonido tarda en llegar desde el móvil al auricular).

¿Esto a qué se debe? Pues a que no son compatibles con el códec LHDC que sí soportan los Airdots Pro 2 normales y que logra reducir el tiempo de latencia considerablemente. Y es que alguna característica se tenía que sacrificar para que estos nuevos Airdots Pro 2 SE alcancen un precio tan bajo.

Una autonomía de hasta 25 horas con el estuche de carga

Donde más destacan los Airdots Pro 2 SE es en la autonomía. A diferencia de sus hermanos mayores que tienen una autonomía de 4 horas, estos nuevos auriculares pueden durar encendidos hasta 5 horas por sí solos, reproduciendo música ininterrumpidamente. Ahora bien, su estuche de carga puede proveerles unas 20 horas más de autonomía, el cual se carga con un cable USB-C.

Por cierto, cada auricular tarda en cargarse de 0 a 100% en tan solo 1 hora.

Precio de los Airdots Pro 2 SE y dónde comprarlos

Los Airdots Pro 2 SE ya están disponibles en diferentes tiendas online por un precio que ronda los 34 euros. Es decir, valen menos de la mitad que los Airdots 2S y Airdots Pro 2. Si consideramos que lo único que sacrifican estos auriculares es un poco la calidad de audio por no ser compatibles con el códec LHDC, estamos ante una propuesta muy atractiva.

Así que, si estabas buscando auriculares “totalmente inalámbricos” baratos y que te sirvan para todo, sin duda los Airdots Pro 2 SE son la mejor opción disponible en el mercado ahora mismo para ti. Usa el botón de abajo para conseguirlos al mejor precio y con garantía en España.